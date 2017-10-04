DÜNYA ONUN OYUN SAHASI: JESSIE GRAFF





Yukarıdaki fotoğrafta baş aşağı duran, oradan oraya zıplayan, gerçek bir savaşçının ta kendisi… Hollywood’da pek çok filmde dublörlük yaptığını, dizilerde de boy gösterdiğini söylemeden geçmeyelim! Biz gerçi onu tam olarak görmüyoruz çünkü o bir dublör! En zor görevleri yerine getirip en zor sahnelerin altını üstüne getiriyor.

“İNSANLARIN BANA BAKIP ‘BUNU NASIL YAPABİLİYORSUN?’ DİYE SORDUĞU ÇILGINCA ŞEYLER YAPMAK İSTİYORUM.”

Under Armour markasının da yüzü olan Jessie Graff’tan bahsediyoruz. Jessie’nin dublör olarak camları delip geçerek atlamaya ya da neredeyse dimdik olan ninja duvarlarında koştırmaya dair hisleri taa çocukluğundan geliyor. Bu hisleri hiç değişmemiş. Ki her şey, daha dört yaşındayken bir trapez dansçısı gördüğünde başlamış.

Jessie Graff’la ilgili bilmek istediğin her şey bu ay WH Ekim sayısında. Ne dersin, göz atmaya değer…

