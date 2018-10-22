DÜNYA DALIŞ REKORTMENİ ŞAHİKA ERCÜMEN, 25 EKİM’DE SALDA GÖLÜ’NE DALACAK!





Dünya dalış rekortmeni Şahika Ercümen, 25 Ekim Perşembe günü gölde dünya rekoru kırmak için Salda Gölü’ne dalacak! Dünyada ilk kez, gölde, “Kadınlar Paletsiz Kategorisi”nde rekor denemesi gerçekleştirecek olan Ercümen, 55 metre sınırını aşarak kadınlar dünya rekorunu kırmayı hedefliyor.

Milli sporcu Şahika Ercümen, 25 Ekim Perşembe günü dünyada bir ilki gerçekleştirecek. Daha önce 30 metreden derine dalınmamış, sualtı henüz keşfedilmemiş Salda Gölü’nde dalış yapacak olan milli sporcu yeni hedefinin; mevcut dünya rekorunu en az 10 metre ve fazlası ile kırarak, irtifada olan, zorluk derecesi yüksek bir gölde insan limitlerini sonuna kadar zorlamak olduğunu belirtiyor.

Geçtiğimiz yıl Burdur Belediyesi davetiyle Salda Gölü’nde keşif dalışı yapan Şahika Ercümen, bölgenin korunmasına ve dünyaya tanıtılmasına destek vermek amacıyla dünya rekoru dalışını Salda Gölü’nde yapmaya karar verdiğini belirtti.

Türkiye’yi uluslararası platformda temsil edebilmek için yıllardır son gücüyle çalıştığını dile getiren milli sporcu, gölde rekor denemesini Burdur Valiliği, Burdur Belediyesi ve Batı Akdeniz Kalkındırma Ajansı desteğiyle gerçekleştirecek. Şahika Ercümen, Cumhuriyetimizin 95. yılına ithafen dünya rekorunu ülkemize getirmek ve kuruma tehlikesi ile yüz yüze olan Burdur Gölü’ne ve Salda Gölü’ne dikkatleri çekerek gölü canlandırma çalışmalarının artması için farkındalık yaratmak istiyor. Artan ziyaretçi sayısı nedeniyle, yoğun kullanıma bağlı kirlenmenin ve bozulmasının engellenmesine destek olmak isteyen sporcu amacının, göl ve çevresinin mevcut doğal yapısının korunması, bölgenin turizme hazır hale gelmesi olduğunu belirtiyor.

Rekor denemesi internet üzerinden canlı izlenebilecek.

