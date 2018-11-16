DÜMDÜZ KARIN EGZERSİZİ: Hollow Body Dumbbell Press





Tek bir hareketle merkez bölgeni şekillendirebilir ve üst bedenini sıkılaştırabilirsin.

Konu karın kaslarını çalıştırmak olunca çoğumuz klasik hareketlerden vazgeçemiyoruz. (Mekik hayranları, size diyoruz!) Ama biraz değişiklik yaparak işe heyecan katabilir, hatta daha etkili sonuçlar alabilirsin. Aşağda gördüğün Hollow Body Dumbbell Press adlı hareket, seni oblik kasları olarak da bilinen yan karın kaslarını kullanmaya zorluyor. Bu hareketi önemli kılan da bu çünkü çalıştırılması zor bir bölgeyi çalıştırıyorsun. Hareketi yaparken üst bedenini hareket ettirme ve düz tut. Özellikle dengeni iyi kur ve düşmemeye gayret et. (Söylemesi yapmaktan daha kolay, farkındayız.) İki veya üç kiloluk hafif bir dambıl işini görecektir.

Bu harekete alıştıktan sonra bir daha mekik çekmek istemeyeceksin!

Yapman Gerekenler

Yere otur, dizlerini bük. Sağ elinde tuttuğun dambılı omuz hizana kaldır ve sol kolunu yana aç.

Kalçanla denge kurarak üst bedenini geri yatır ve ayaklarını yerden kaldır. Bacaklarını dümdüz aç. Bu, başlangıç pozisyonun.

Kolun dümdüz olana kadar yavaşça dambılı başının üzerine kaldır. Dur, kolunu yavaşça indir ve aşlangıç pozisyonuna dön. Bu, bir tekrar eder.

Merkez Bölgeni Şekillendir

Merkez bölgeni şekillendirmek için haftada iki defa, her kol için 10 tekrardan oluşan üçer seti tamamla. Harekete alışıp dengeni iyi kurmaya başladıktan sonra dört veya beş kiloluk dambıla geçerek kendini test edebilirsin.



