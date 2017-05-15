DÜĞÜN ÖNCESİ SİHİRLİ DOKUNUŞLAR





Yaz mevsiminin yaklaşmasıyla birlikte düğün sezonu da açıldı. Düğün günü daha güzel görünmek isteyen gelin ve damat adayları önlemlerini almaya başladı. Peki, düğün öncesi hangi estetik uygulamalar yapılabilmektedir ? Estetik ve Plastik Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Gökhan Haytoğlu, düğün öncesi estetiğinde yapılabilecek sihirli dokunuşları anlattı.

Bazı estetik müdahaleler için düğün tarihinden önce,gelin ve damat adayları bir uzmana danışmalı ve cilt sorunlarına göre gereken tedaviyi uygulamaya başlamalılar. Genel olarak uygulamalar acısız olsa da kısa süreli kızarıklık veya çok hafif şişlikler meydana gelebilmektedir. Bu görüntünün yok olması ve yapılan tedavinin tam olarak etkisini göstermesi için düğünden on veya on beş önce işlemleri gerçekleştirmek gerekir.

Özellikle gelin adaylarının düğün gecesi daha parlak, daha canlı ve daha güzel bir cilde kavuşması, yüz hatlarının belirginleşmesi ve damat adaylarının da dinlenmiş ve biçimli bir yüz şekline sahip olabilmesi için çeşitli bakım ve uygulamaların yapılabileceğini ifade eden Op. Dr. Haytoğlu düğünden 15 gün önce yapılacak cilt bakımının önemli olduğunu vurguladı.

Gelin ve damat adaylarının, düğün gününde dikkat çekecek bir diğer ayrıntı ise saçlar. Parlayan, gür ve sağlıklı saçlar için kısa sürede sonuç verecek bir diğer uygulama ise saç mezoterapisi. Bu uygulama da, bölgesel olarak küçük dozlarda özel mezoterapi iğneleriyle cilt içine verilir. Derinin orta tabakasında bulunan kılcal uçlarına ulaşan ilaç süratle etkisini gösterir. Böylece, kısa sürede daha sağlıklı ve gür saçlara sahip olunmaktadır.

Düğün gününden önce yapılacak bir diğer işlem ise botoks. Özellikle gelin ve damat adaylarının fotoğraf çekimi büyük önem taşıyor.Yüz bölgesindeki mimik çizgilerinden, alın, kaş arası ve göz çevresindeki kaz ayağı dediğimiz kırışıklıklarından kurtulmak isteyen adaylar için etkili yöntem botoks uygulamasıdır. Yapılan işlem sonrası objektiflere daha rahat gülümsüyorlar.

Yüz bölgesi için bir diğer uygulama ise dolgu. Yüzdeki derin çizgilerin kaybolmasını sağlayan içinde hyaluronik asit ile birlikte uygulanan dolgu işlemleri ile çöküklerin ve çizgilerin altları doldurularak yok edilebiliyor.

Dudaklar için ise gelin adaylarının, biraz daha dolgun ve belirgin olmasını sağlamak amacıyla, dolgu uygulamaları ile mümkün. Böylece, dudakların pürüsüz, canlı ve dolgun görünmesi sağlanmaktadır.

Bir diğer uygulama ise , özellikle düğün öncesi yapılan hazırlıkların yoğun olması ve yorgunluk belirtilerin göz altlarına yasımasının izlerini silmek için ise göz altı ışık dolgusu. Göz altı morlukları ve göz çevresinde oluşan çökükler için bu uygulama ile cildin ışığını yansıtılmasını sağlamak ve ilk uygulama ile gözle görülür ışıltı sağlanıyor.

Demir, ilerleyen yaşta daha belirgin olmasına karşın gençlerde de oluşabilen yüzdeki ince çizgilerin “botoks” uygulamaları ile çözümlenebileceğini ifade ederek, “Hem gelin hem de damatta makul dozda yapılacak botoks uygulamalarıyla yüz, dinlenmiş ve aydınlık bir ifade kazanacak” diye konuştu. Uygulamanın, düğünden yaklaşık 3-4 hafta önce planlanarak yapılması gerektiğini belirten Demir, doğal sonuç için bu süreyi önerdiklerini söyledi. Botoks uygulamasının yaklaşık 10 dakika sürdüğünü ifade eden Demir, uygulamanın 6 ay kaldığını söyledi.

Demir, bunun dışında özellikle yüzde hacim kazanılması gereken bölgelere dolgu yapılabildiğini, böylece yüzün daha genç göründüğünü ifade etti. Yanak ve elmacık kemiklerinin yeterli dolgunlukta olmadığında, çene ucunun küçük veya geride olduğunda, profilin güzel görülmediğinde uygulamanın düğünden bir ay önce yapılabildiğini belirten Demir, dolgu ile yaygın göz altı morlukları ve çöküklüğünün de kısmen de olsa azaltılabildiğini söyledi.

