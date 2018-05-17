DROP SET ETKİSİ





Kısa sürede kas gücünü, kas oranını ve dayanıklılığını arttırmak mı istiyorsun? İşte spor salonunda yapabileceklerin…

En fazla 10 tekrar yapabileceğin bir ağırlık egzersizi seç ve toplam beş set çıkarana kadar ağırlığı yüzde 10-15 düşür. (Yani chest press’e 20 kiloluk bir ağırlıkla başladıysan, ağırlığı önce 15, sonra sırayla 13, 10 ve sekize veya mümkün olduğunca bunlara yakın değerlere düşür.)

Peki, buradaki amaç ne? Kaldırabileceğin en yüksek ağırlığı en başta kaldırarak daha fazla kas lifi aktive ediyorsun -ki bu kuvvet kazanmanın anahtarı. Ardından daha iyi kontrol edebildiğin ağırlıklara geçtiğinde bu lifler hâlâ aktif durumda oluyor; ki bu da dayanıklılığı arttırıyor. Journal of Sports Sciences dergisinde yayımlanan bir araştırma, sekiz hafta boyunca haftada iki-üç defa drop set çalışan kişilerin, sadece yüksek veya hafif ağırlık kaldıranlara göre daha iyi sonuçlar elde ettiğini gösteriyor.

