DOYASIYA SÖMESTR TATİLİ HAYDİ MUZİPO KIDS’LERE



Sömestr tatillerinde muziplikte sınır tanımayan Muzipo Kids her yıl olduğu gibi bu yılda farklı programları ile çocukların sömestr tatilini doyasıya yaşamalarına ve gerçekleştirilecek etkinlikler ile özgürce muziplik yapmalarına olanak sağlıyor.

Sömestr tatili süresince hareket ve atölye etkinlikleri için yeni programlar geliştiren Muzipo Kids bu programlar için ayrıca 10 ocak tarihine kadar tüm Muzipo Kids şubelerinde erken kayıt durumunda %20 indirim avantajı sağlıyor.

Haftada 3 veya 5 gün seçenekleri ile aynı zamanda bu günler içerisinde tam gün veya yarım gün alternatifleri ile üyelerin hareket alanına sınırlama getirmeden programlar için seçim şansı sunuyor.

Program seçenekleri içerisinde Beyin Egzersizleri, Hareketli Drama, Temel Jimnastik, Dikkat, Reaksiyon ve Koordinasyon, Spor Branşlarını Deneyimliyorum, Zumba Kids, Muzip Survivor, Geleneksel Oyunlar ve sokak oyunları gibi farklı seçenekler yaratılmaktadır.

Çocukların fiziksel ve zihinsel gelişimini bilimsel bir yaklaşım ve çok yönlü aktivitelerle destekleyen bir çocuk kulübü olan Muzipo Kids, Marmara Üniversitesi’nden alanında uzman akademisyenler ve Bilgi Üniversitesi Çocuk Çalışmaları Birimi iş birlikleriyle hazırlanan içeriği ve programları ile hareket etmenin önemini eğlence ve oyun ile birlikte sunuyor.

