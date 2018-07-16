DONDURMAYI ISIRARAK YEME ÇÜNKÜ…





Fotoğraf: @alice.chan43

Özellikle yaz aylarında, serinletici özelliği ile keyif veren dondurma; vücuda, kalsiyum ve mineral takviyesi sağlıyor. Ancak dondurmanın besin değerinden yararlanman için doğal süt ve şekerle, gerçek meyvelerden üretilenleri tercih etmen gerekiyor.

Prof. Dr. Mustafa Asım Şafak, sağlıklı ve doğru dondurma tüketimi hakkında bilgi veriyor.

Çocuklar için besin değeri yüksek

Dondurma, tamamen doğal içeriklerle hazırlandığında son derece sağlıklı bir üründür. Özellikle süt, yoğurt veya peynir tüketmeyen çocukların yeterli kalsiyum almasına katkıda bulunur. Bunun yanında fosfat, A,B ve D vitaminlerinin sağlanması açısından çok faydalıdır. Herhangi bir aroma kullanılmadan sadece süt, şeker ve salep ile üretilen bir dondurmanın yaklaşık dörtte biri karbonhidrattan, yüzde onu protein ve yağlardan oluşur. Bu şekilde üretilmiş bir dondurmanın 100 gramında yaklaşık 170-180 kalori bulunur. Çocukların beslenmesinde güvenle kullanılabilir.

Doğal ürünler ile yapılan dondurma tercih edilmeli

Üretiminde süt yerine süt tozu, şeker yerine yapay tatlandırıcılar veya glikoz şurubu, gerçek meyve ekstreleri yerine de meyve aromaları ve gıda boyalarının kullanılması, dondurmayı sağlığı tehdit eden bir besin haline dönüştürebilmektedir. Bu nedenle günlük olarak yapılan ve doğal ürünler kullanıldığı bilinen yerlerden alınan dondurma tüketilmeli ya da evde doğal ürünler kullanılarak dondurma yapılmalıdır.

Büyük parçalar halinde yutmak enfeksiyona yol açar

Dondurmanın doğal ve sağlıklı şekilde üretilmesinin yanı sıra tüketiminin de bazı kurallara uygun ve sınırlı miktarda olması gerekmektedir. Yüksek besin değerinin yanı sıra kalori oranı da fazladır ve dondurma bu özelliği ile kilo alımına yol açabilmektedir. Bu nedenle çocukların günde 100 gramdan fazla tüketmesi sakıncalıdır. Dondurmayı, ısırarak ve büyük parçalar halinde yutarak yemek, mide bağırsak sisteminin olumsuz etkilenmesine ve bu bölgede tahrişlere yol açabileceği gibi mide kramplarının oluşmasına da zemin hazırlamaktadır. Aynı şekilde üst solunum yolu enfeksiyonlarına da neden olabilmektedir. Bademcik iltihabı, farenjit, sinüzit gibi hastalıklar sırasında da dondurmaya bir süre ara verilmelidir.

Hastayken dondurma yemek şikayetleri artırabilir

Sağlıklı dondurma seçildiği ve fazla miktarda tüketilmediği halde kişide kolay veya sık üst solunum yolu iltihaplanmaları oluşuyorsa, üst solunum yollarını tahriş eden başka bir rahatsızlık olabileceği akla gelmelidir. Örneğin kişide burun ve geniz tıkanıklığı şikayetleri varsa, sıkça ağızdan solumaya neden olan diğer durumlar da mevcutsa, ağız ve boğaz mukozası sürekli olarak bir miktar tahriş olmuş haldedir. Bu durumdaki hastaların soğuk bir besin yemesi ve içmesi, yüksek sesle veya uzun süre konuşması ya da tozlu ve kuru bir ortamda bulunması ile boğaz şikayetleri başlamaktadır. Boğazda batma ve yanma hissi, yutma sırasında takılma ve ağrı gibi belirtiler sıklıkla görülmektedir. Bu durumda zaman geçmeden bir uzmana başvurulmalıdır.



