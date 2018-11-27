DONDURMANIN EN ‘SEKSİ’ HALİ: BLACK SUGAR SEX MAGIC





29 Kasım- 1 Aralık arasında gerçekleştirilecek olan gastronomi fuarı Sirha İstanbul’a, yemek pişirme sanatına taze bir bakış açısı getirmeyi hedefleyen Omnivore etkinliği damgasını vuracak. Davetli şefler arasında dondurma tutkusu ve değişik lezzetleri karıştırmasıyla bilinen Fransız şef Henri Guittet de yer alıyor.

Guittet’in çiçeksi notaların zencefil ve wasabi gibi baharatlı tatlar ile harmanlandığı ‘Glazed’ dondurması damak tadına düşkün olanlar için yumuşacık bir keyif anı sunmaya hazırlanıyor. Tarifini öğrenmeye ne dersin?

11 top dondurma için

Bir önceki gece: 30 dk.

Pişirmesiz 20-30 dakika

Malzemeler

195 g Guanaja Çikolatası (%70)

62 cl su

100 g süt tozu (%0 MG)

22 g bal

155 g şeker

2 g toz zencefil

3 g hamur wasabi

Hazırlanışı

1- Bir gece önce çikolatayı benmari usulü erit.

2- Büyük ve derin bir kasede erimiş çikolatayı sakla.

3- Suyu ve süt tozunu karıştırarak ısıt.

4- 40 dereceye ulaşınca bal ve şekeri ekleyin ve sürekli olarak karıştırmaya devam et. Üstünü kapatın ve ısıtmaya devam et. Hafif kaynamaya başlayınca altını kapat.

5- Elde ettiğiniz karışımı erimiş çikolatanın üstüne yavaşça dök. Bir spatula yardımı ile karışımın ortasının yumuşak kalmasına dikkat et.

6- Zencefil ve wasabi’yi hazırlamış olduğun karışıma ekle ve çırpmaya başla.

7- Karışımı tencereye aktar ve hafifçe kaynat.

8- Daha sonra tel bir süzgeçten karışımı geçir ve blender ile karıştır.

9-Karışımın içinde bulunduğu kaseyi buzlu bir kasenin üstüne oturtarak 4 dereye kadar soğut.

10 – Aromaların harekete geçmesi için 6 ila 12 saat arası buzlukta tut.

Ufak Bir Tavsiye: Bu sorbet’nin etkiletici olması için kaliteli bir çikolata, taze zencefil ve iyi bir wasabi almaya özen göster. Gerçek bir wasabi hamuru seçmeni tavsiye ederiz.

HENRI GUITTET HAKKINDA:

Mühendislik ve Ticaret okulundan mezun olan Guittet, kariyerinin başlarında finans sorumlusu olarak çalıştıktan sonra dondurmaya olan tutkusunu keşfederek Pastacılık diploması alıyor ve 2012 yılında da ‘Ice Truck’ konseptini yaratıyor ve ardından Paris’te Glazed isimli kafeyi açıyor. Zanaatkar dondurmalar yapan Guittet kullandığı değişik aromalar ile ününü artırıyor. Mevsim ürünleri, yerel ürünleri kullanan Guittet klasik reçeteleri orijinal bir şekilde sunuyor: Cococaine (Hindistan Cevizi sorbe ve Asya limonu), Dirty Berry (Frambuaz sorbe, yeşil limon ve sumak), Tokyo Mojito (Rom sorbe, nane ve limon), Dark Side (çikolatalı dondurma, akçaağaç şurubu, kakao çekirdiği tozu), Grog’n Roll (Portakal sorbe, Viski, Biber), Highway to Ale (Biralı dondurma), Orange Mecanique (Portakallı sorbe, Campari ve Balzamik sirkesi).



