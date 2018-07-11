DONDURMA AŞKINA!





Yaz aylarının vazgeçilmez tatlarından dondurmanın besin değeri yüksek bir tatlı olduğunu belirten uzmanlar, porsiyon kontrolüne dikkat çekiyor. Yeterli ve dengeli beslenme durumunda haftada 2-3 kez dondurma tüketilebileceğini belirten uzmanlara göre, 2 top light dondurma 1 porsiyon meyveye denk geliyor. Dondurmaya eklenen çikolata ve karamel sos, fındık ve fıstık kalorisini artırıyor.

Dondurmanın bileşiminin, tüketici alışkanlıkları ve bölgelere göre farklılık gösterdiğini belirten Beslenme ve Diyet Uzmanı Özden Örkçü; iyi bir dondurmanın içeriğinde %12 yağ, %11 yağsız kuru madde, %15 şeker, %0,3 stabilizatör ve emülgatör, %38,3 toplam kuru madde içermesi gerektiğini söylüyor. Dondurmanın yapım aşamasında süt, sütün yağsız kuru maddesi, şeker, glikoz şurubu gibi tatlılık verici maddeler, stabilizatör, emülgatör, bitkisel yağ/margarin ve/veya süt yağı,çeşidine göre çikolata, kakao, meyve, fındık/fıstık/badem, karamel gibi besinler, salep, doğal ve doğala özdeş aromalar kullanılıyor.

Uzmanlar, dondurmanın diğer tatlılarla karşılaştırıldığında daha besleyici olduğunu ifade ediyor. Zira bu enfes içeriğinde protein, yağ ve karbonhidratın yanı sıra A, B, C, D, E vitaminleri ile kalsiyum, fosfor, magnezyum, sodyum, potasyum, demir ve çinko gibi mineraller bulunuyor.

Üstelik sade bir dondurma gereksiniminin %48’ini yağlardan karşılıyor.

1 külah dondurma 20 kalori

100 gram sütlü dondurma yaklaşık 190 kalori içerirken, normal bir külah ise yaklaşık 20 kalori.

100 gram sütlü dondurmada ortalama 148 mg kalsiyum, 115 mg fosfor, 63 mg sodyum, 181 mg potasyum, 0,1 mg demir, 440 IU A vitamini, 0.21 mg E vitamini, 0.21 mg B2 vitamini, kolesterol 44 mg, 0,1 mg niacin bulunuyor.

Sos ve fıstığa dikkat!

Ancak üzerine karamel veya çikolata sos, krema, fındık ya da fıstık parçacıkları ekletmen masum görünen dondurmadan en az 75- 100 kalori daha fazla alırsın.

Yeterli ve dengeli besleniyorsan, egzersize de gereken önemi veriyorsan dondurma tüketiminde hiçbir sorun yok. Haftada 2-3 kez tüketebileceğin şekilde, porsiyon kontrolünü ayarlayarak günlük diyetine ekleyebilirsin.

1 top sade dondurma 95-110 kalori arasında

Beslenme ve Diyet Uzmanı Özden Örkçü, 1 top sade dondurmanın (50 g) ortalama 95-110 kalori arasında olduğunu ifade ederek; 2 top light dondurmanın 1 porsiyon meyveye; 3 top normal (sade) dondurmanın ise 1 dilim ekmek+ 1 su bardağı süt+ 1 porsiyon meyveye eşdeğer olduğu konusunda uyarıyor.

