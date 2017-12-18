DONDUR GİTSİN…





Muhtemelen daha evvel organik ürünler satın aldın. Peki, tarım ilaçlarından arınmış olduğu için organik ürünlere yüzlerce liranı yatırmalı mısın? Organik alışveriş sana pahalı geliyorsa, aşağıdaki önerilerimiz mantıklı gelebilir:

DONDURULMUŞ HAZIR YEMEK

Paranı hazır etli yemekler yerine organik etlere yatırmalısın. Organik Gıda Endüstrisi Danışmanı Doktor Charles Benbrook, “Organik et, konvansiyonel etlerden çok daha güvenli çünkü antibiyotik kullanılmadan üretiliyor” diyor. Bunları tercih ettiğinde, ‘antibiyotiklere dirençli bakteriler’den kendini korumuş olacaksın.

DONDURULMUŞ PİZZA

Buna vereceğin parayı leziz (ve sağlık dolu) peynirlere yatırmanı öneririz. Yeni bir araştırmaya göre, organik süt ürünleri konvansiyonel süt ürünlerine göre çok daha yüksek seviyede Omega-3 yağ asitleri içeriyor. Benbrook bunu, ineklerin mısır içermeyen gıdalar (çimen gibi) yemesine ve bu sayede süt ürünlerinin daha sağlıklı yağlardan oluşmasına bağlıyor.

DONDURMA

Organik olmayan tatlıların içinde genetiği ile oynanmış içerikler olabilir. Ashley Koff, “Genetiğiyle oynanmış gıdaların sağlığımızı nasıl etkilediği netleşmiş değil. Yine de uzak durmak daha güvenli” diyor. Paketlenmiş dondurma yerine dondurucunda bol bol meyve bulundur ve smoothie’lerine ekle.

