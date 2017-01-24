Dokuzuncu defa baba: Mel Gibson





61 yaşındaki dünyaca ünlü ABD’li aktör Mel Gibson, 26 yaşındaki binicilik şampiyonu kız arkadaşı Rosalind Ross’ın dünyaya getirdiği bebekle dokuzuncu kez babalık heyecanını yaşadı.

‘Cesur Yürek’ (Brave Heart) filmiyle hafızalarımıza kazınan 60 yaşındaki ünlü aktör Mel Gibson, uzun süredir birllikte olduğu 26 yaşındaki Rosalind Ross’la bir de çocuk sahibi oldu.

EN BÜYÜK ÇOCUĞU 36 YAŞINDA

Bebeklerine Lars Gerard adını veren Gibson ve Ross, bebekleri geçtiğimiz cuma doğmasına rağmen gizlemeyi tercih etti. Lars Gerard 2 kilo 400 gram doğdu. Bu arada Mel Gibson’ın, ilk eşinden sekiz çocuğu var ve en büyük oğlu 36 yaşında.

