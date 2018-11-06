DOĞURGANLIĞI ARTIRAN BESİNLER HANGİLERİ?





Doğru beslenme, hamilelik şansını artırabilir mi?

Bilimsel verilere göre, günümüzde her 7 kadından biri hamile kalmakta güçlük çekiyor ve ilerleyen yıllarda obezite, sigara kullanımı, alkol, aşırı kahve tüketimi gibi hatalı yaşam ile beslenme alışkanlıkları nedeniyle bu oranın ikiye katlanacağı öngörülüyor. Bunun nedeni ise yumurtanın sayısı ile kalitesinin bu faktörlerden olumsuz yönde etkilenmesi.

Yüz güldüren haber ise infertilite (kısırlık) sebepleri arasında sayılan yaş ve genetik faktörleri değiştirmek mümkün olmasa da, tıbbi tedavilerin yanı sıra, hamilelik planlayan çiftlerin sağlıklı ve doğru beslenerek şanslarını artırabilmeleri. Öyle ki Harvard Üniversitesi ve Cleveland Clinic tarafından yapılan çalışmalara göre; doğru beslenme ve hayat tarzının düzenlenmesiyle kadınlarda hamilelik şansı yüzde 70 gibi yüksek bir oranda artabiliyor.

Acıbadem Bakırköy Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Dr. Semavi Ulusoy, yumurtanın kalitesi ile sayısını artırabilmek için öncelikle sağlıklı ve dengeli beslenmek gerektiğini vurgulayarak, “Özellikle folik asit, omega 3, A, D ve E vitamini ile çinko ve selenyum içeren besinleri düzenli olarak tüketmek çok önemli. Bu bileşenler genel olarak tükettiğimiz günlük gıdalarımız olan tahıl, taze meyve, sebze ve kuruyemişlerde bolca bulunuyor” diyor.

SEBZELER

Yeşil yapraklı sebzeler: Ispanak, pazı ve diğer koyu yeşil yapraklı sebzeler i çerdikleri zengin folik asit sayesinde yumurta kalitesini artırıyorlar. Ayrıca genetik anormalliklere bağlı düşük riskini de azaltıyorlar.

çerdikleri zengin folik asit sayesinde yumurta kalitesini artırıyorlar. Ayrıca genetik anormalliklere bağlı düşük riskini de azaltıyorlar. Brokoli: Yumurtlama için hayati önem taşıyan C vitamini ve folik asit açısından zengin bir besin. C vitamininin progesteron hormonun un hücre içine nüfuz etmesine yardımcı olup lüteal faz yetmezliği riskini azalttığı bildiriliyor.

Yumurtlama için hayati önem taşıyan açısından zengin bir besin. C vitamininin un hücre içine nüfuz etmesine yardımcı olup lüteal faz yetmezliği riskini azalttığı bildiriliyor. Brüksel lahanası: Folik asit açısından zengin olan Brüksel lahanası döllenmiş olan yumurtanın rahme yerleşmesine yardımcı oluyor.

Lahana: Lahana di-indol methan a çısından zengin bir besin. Bu madde infertilitenin yaygın sebeplerinden olan e ndometriozis ve miyom oluşumuna karşı koruyucu etki gösteriyor.

Lahana çısından zengin bir besin. Bu madde infertilitenin yaygın sebeplerinden olan e oluşumuna karşı koruyucu etki gösteriyor. Patates: C vitamini açısından zengin ve lüteal faz yetmezliği olan kadınlarda faydalı oluyor.

açısından zengin ve lüteal faz yetmezliği olan kadınlarda faydalı oluyor. Havuç: Beta-karoten açısından zengin olan havuç yumurtalıklardan yumurtlama (ovülasyon) oranlarını artırırken, oluşan hamileliğin düşükle sonuçlanma riskini de azaltıyor.

MEYVELER

Nar: İçerdiği bol miktarda C vitaminiyle progesteron hormonunun hücre içine nüfuz etmesinde kolaylaştırıyor ve rahmin en iç tabakası olan endometriumun döllenmiş yumurtanın yerleşmesi için hazırlanmasına yardımcı oluyor. Ayrıca cinsel isteği de artırıyor.

Avokado: Folik asit, E vitamini, lif, doymamış yağ asitleri ve minerallerden zengin bir meyve. E vitamini, rahmin iç tabakası endometriumun olgunlaşmasına katkıda bulunarak döllenmiş yumurtanın rahme yerleşmesine yardımcı oluyor.

Muz: B6 vitamini ve potasyum açısından zengin bir meyve. Yumurtanın kalitesini artırıyor.

Kırmızı meyveler (dut, ahududu, yaban mersini): Bol miktarda C vitamini ve folik asit içeren kırmızı meyveler progesteron hormonunun hücre içine nüfuz etmesine yardımcı olup lüteal faz yetmezliği riskini düşürüyor.

HAYVANSAL PROTEİNLER

Yağsız et (tavuk, kırmızı et): Demir ve esansiyel yağ asitleri açısından zenginler. Demir eksikliği kadınlarda yumurta oluşumu ve yumurtlama sorunlarına neden olabiliyor. Haftada 2 kez tüketmek gerekiyor.

Yumurta: D vitamini, kolin, omega-3 yağ asitleri ve folik asit açısından zengin. Bu içerikleri sayesinde Polikistik Over Sendromu (PCOS) ve miyom gibi iyi huylu ur nedeniyle gelişen döllenme sorunlarının aşılmasına katkı sağlıyor. Ayrıca yumurta kalitesini artırıyor. Günde 1 veya 2 yumurta farklı şekillerde tüketilmeli.

Kabuklu deniz ürünleri (Karides, İstiridye vs): B12 vitamini açısından çok zengin olan bu deniz ürünleri döllenmiş yumurtanın rahme yerleşmesine yardımcı oluyorlar.

Somon: Omega 3 yağ asitleri açısından çok zengin olan somon yumurta kalitesini artırıyor.

SÜT VE SÜT ÜRÜNLERİ

Mükemmel bir kalsiyum, D vitamini ve probiyotik deposu olan süt ve yoğurt, (PCOS) ve miyom gibi iyi huylu urların varlığına bağlı döllenme sorunlarının aşılmasına yardımcı oluyor.

BAHARATLAR

Zerdeçal: C, E vitamini ile folik asit, beta karoten ve lutein gibi antioksidanlar açısından zengin olan zerdeçal adet düzensizliğinin önlenmesinde fayda sağlayarak doğurganlığı artırıyor. Antioksidanlar vücuttu oluşan zararlı serbest radikalleri etkisiz hale getirerek yumurta kalitesini yükseltiyor.

Sarımsak: Antioksidanlar ve selenyum açısından zengin. Selenyum yumurta kalitesini artırıyor.

YAĞLAR VE YAĞLI TOHUMLAR

Zeytinyağı: Antioksidan etkinliğine sahip doymamış yağ asitlerini yüksek oranda içeriyor. Kadınlarda insülin direncini azaltarak doğurganlığın artırılmasına katkıda bulunuyor.

Kabak ve ayçiçeği çekirdeği: Sağlıklı bir üreme sistemi için gerekli olan çinkoyu yüksek oranda içeriyorlar. Çinko, antioksidan etkisiyle üreme organlarında kan akımını artırıyor.

Keten Tohumu: Omega 3 ve lignin açısından çok zengin. Lignin, miyom boyutlarının küçülmesine katkıda bulunarak doğurganlığın artırılmasına yardımcı oluyor. Omega 3 yağ asitleri, antioksidan etkiyle hücre yıkımını azaltarak ve rahimde kan akımını artırarak oluşan hamileliğin rahme yerleşmesi ve devamında rol oynuyor.

KURUYEMİŞLER

Badem: İçerdiği E vitamini ve omega 3 yağ asitleriyle yumurta kalitesini artırıyor.

Ceviz: Omega 3 yağ asitleri, magnezyum ve lif açısından zengin olan ceviz antioksidan etkiyle yumurta kalitesini artırıyor.

KURUBAKLAGİLLER

Mercimek ve fasulye: Bitkisel protein, lif ve B vitamini açısından zenginler. Bu içerikleriyle kadınlarda yumurtlama (ovülasyon) oranlarını artırıyor ve oluşan hamileliğin düşükle sonuçlanma riskini azaltıyorlar

