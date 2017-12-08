DOĞUMDAN SONRA “SAHALARA DÖNMEK” İÇİN…





Normal yolla doğum yapmak, seksi bir süre acı verici bir hâle getirebilir. Ancak yapılan bir araştırma, sezaryenle doğum yapanların yaklaşık yüzde 30’unun da, seks sırasında 18 aya kadar rahatsızlık hissedebildiğini ortaya çıkarmış.

Araştırmacılar, bebeğin hangi yolla doğduğu bir yana, hamileliğin kendisinin bile pelvik taban bölgesinde sinir ve kas hasarına neden olabildiğini söylüyor. İyileştikten hemen sonra sahalara dönsen de (dört ila altı hafta sonra), biraz daha uzun süre beklemeyi tercih etsen de yapman gerekenler aynı: İşleri ağırdan al, bolca kayganlaştırıcı kullan ve pelvisine en az baskı yapan pozisyonu seç (kaşık pozisyonu gibi).

