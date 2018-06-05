DOĞUM SONRASI VAJİNAL TOHUMLAMA

| 5 Haziran 2018|  , anaslide, SAĞLIK


Ne kadar güvenli dersin? 

Sezaryenle doğum yapan anneler arasında yaygınlaşan tohumlama işleminde, doğumdan hemen sonra faydalı bakteriler içeren vajinal sıvı bebeğe sürülüyor. Bu işlemin popülerliği giderek artsa da, Amerikan Jinekoloji Üniversitesi, uygulanmaması adına bir bildirge yayımladı. Jinekoloji Profesörü Yasser Yehia El-Sayed, yeni doğmuş bebeğin ağzını, burnunu ve cildini vajinal sıvıyla yıkamanın hastalık riskini arttıran bir bakteri veya virüs bulaşmasına sebep olabileceğini ifade ediyor. İyi bakterilerini yeni doğmuş bebeğinle paylaşmanın çok daha güvenli ve kanıtlanmış bir yolu zaten var: Emzirmek

Last modified: 5 Haziran 2018

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