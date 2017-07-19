DOĞUM SONRASI KADINLARIN YÜZDE 50’Sİ DEPRESYONA GİRİYOR





Türkiye’de yapılan araştırmalar, doğum sonrasında kadınların yüzde ellisinin depresyona girdiğini gösteriyor. Gebelik ve doğumun getirdiği nöroendokrin ve psikososyal değişiklikler depresyona neden oluyor. Doğumdan sonraki ilk 4 ay ile 1 yıllık süreçte yaşanılan Doğum Sonrası Depresyonu’ndan kurtulmak için profesyonel yardım almak gerekiyor.

Depresyonun 10 belirtisi:

1. Gülememek ve olayların komik tarafını görememek

2. Geleceğe hevesle bakamamak

3. Bir şeyler kötü gittiğinde gereksiz yere kendini suçlamak

4. Nedensiz yere kendini sıkıntılı ya da endişeli hissetmek

5. İyi bir nedeni olmadığı halde korkmak ya da paniklemek

6. Her şeyin giderek sırtına yüklendiğini hissetmek

7. Öylesine mutsuzum ki uyumakta zorlanıyorum demek

8. Kendinizi üzüntülü ya da çökkün hissetmek

9. Öylesine mutsuzum ki ağlıyorum demek

10. Kendine zarar vermeyi düşünmek

Gebelik döneminde kadınların bedensel, ruhsal, sosyal değişimler yaşandığını ve diğer birçok olayla kıyaslandığında bu dönemin çok daha büyük değişikliklere neden olduğunu dile getiren Türkiye Spastik Çocuklar Vakfı (TSÇV) Aile Danışma Merkezi Uzman Psikoloğu Özgür Duran Yurtsever, “Doğum sonrasında 2 haftadan uzun süren bir duygusal zorlanma mevcut ise Doğum Sonrası Depresyonu’nu düşünmek gerekir“ diyor.

ERKEN DOĞUM DEPRESYON RİSKİNİ ARTIRIYOR

Doğum Sonrası Depresyonu’nda; aşırı ağlama, sinirlilik, suçluluk, bebeğe ilgi eksikliği, yeme ve uyku alışkanlıklarında değişiklikler, konsantre olmakta sorunlar, umutsuzluk, annenin bebeğe veya kendine zarar verme düşüncesi ortaya çıkabiliyor.

Doğum Sonrası Depresyonu’nun ciddi sıkıntılar yaratan bir rahatsızlık olduğunu ve anne ile bebeğin yaşam kalitesini önemli oranda düşürdüğünü söyleyen Yurtsever, “Annelerde; bebekleriyle başa çıkma konusunda beceriksiz veya yetersiz hissetme, derin düşüncelere dalma, alışılmış faaliyetlerde ilgi kaybı yaşama, değersiz hissetme, bebeğin sağlığı hakkında aşırı endişelenme gibi davranışlar görülebilir. Özellikle erken doğum, depresyon için riskli bir durum oluşturur. Erken doğumda prematüre bebek ve anneye özel bir destek sunulması gerekir” diyor.

Yurtsever, annelik hüznü veya Doğum Sonrası Depresyonu durumlarında, annenin aile içi desteği yeterli düzeyde hissetmesinin öncelikli olduğunu belirterek, özellikle partnerlerin eşlerini yoğun şekilde desteklemesini ve süreci aşmak için sahiplenici bir ortak olarak davranması gerektiğini söylüyor.

