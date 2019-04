Aşağıdaki yoga akışı vücudunu merkezden değiştiriyor. Üstelik uygulamak için doğum yapmış olman ya da olmaman fark etmiyor. Yogi Hilaria Baldwin bu akışı nasıl yapacağını gösteriyor.

Hilaria Baldwin, şu anda en derine –karın kaslarının merkezine- inmek üzere ve bunu sana da tavsiye ediyor. New York’ta bulunan YogaVida’nın kurucusu ve The Living Clearly Method kitabının yazarı olan Baldwin (ayrıca oyuncu Alec Baldwin’in karısı), “Bebek sahibi olduktan sonra odağınız kilo kaybetmek olmamalı” diyor ve ekliyor; “İlk hedef merkez bölgesindeki kaslara kaybettikleri gücü geri kazandırmak olmalı.”

Hilaria’nin hazırladığı akış ise tam olarak bunu yapıyor ve kaybedilen gücü geri kazandırıyor. Kanıt mı istiyorsun? Hilaria, iki yıl önce üçüncü çocuğunu kucağına aldıktan sonraki süreçte kendini bu yoga akışına bıraktı ve doğum sonrasında kısa sürede toparlandı. Bu seri, karın kasların ile diğer kas grupları arasındaki bağlantıyı yeniden kurmak için en derin merkez bölgesi kaslarına odaklanıyor. Biraz karışık geldiyse şöyle düşün: Daha iyi bir güç kaynağı, ampulü daha parlak yakar. Bu yüzden daha güçlü karın kasları da tüm vücudunu daha iyi harekete geçirir. Dahası yeni bir

araştırma, yoga derslerinin vücut memnuniyetini artırdığını söylüyor. O yüzden kilo kaybetmek için ortada bir yarışın olmadığını tekrar hatırlatıyoruz.

Şimdilik yapman gereken şey; okumaya devam etmek ve matını her neredeyse oradan çekip almak! Haftanın üç ya da dört günü bu seriyi uygula. Bir pozdan diğerine geçerken aralarda dinlenme. Üç tam tur için iki tekrar yap.

HILARIA’NIN İTİRAFLARI

Hamile olmanın en iyi tarafı: “Bebeğin tekmesini hissetmek.”

En kötü tarafı: “Huzursuz bacak sendromu.”

Aşerdiğin yiyecek: “Baharatlı bir şeyler yemek istedim ve yulaf ezmesine tahammül edemedim.”

1. RELEVÉ

Ellerin göğüs kafesinde olacak şekilde ayakta düz dur ve karın

kaslarını sık (a). Ağırlığını öne alırken nefes al, parmaklarının

ayağınla birleştiği yere yüklen ve topuklarının yerle temasını kes.

Ellerini kalçana yerleştir ve sıkıca bastır (b). 10 saniye boyunca

bekle, ardından topuklarını indirip başlangıç pozisyonuna dön.

Bu bir tekrar eder, 10 tekrar yap.

2. CHATURANGA

Ellerin omuzlarının altında olacak şekilde plank pozisyonunda başla

(a). Başından topuklarına kadar vücudunu dümdüz bir çizgi gibi tutarken karın kaslarını sık, parmak uçlarında ileri doğru uzanırken nefes ver. Çenen yere değmeyecek şekilde vücudun ile ellerinin arasındaki mesafeyi azaltarak vücudunu aşağı indir (b). Kollarını düzleştirirken nefes al ve yukarı bakan köpek duruşu için göğsünü dışa doğru iterken parmaklarını yuvarla (c). Kalçanı yukarı çek ve aşağı bakan köpek pozisyonuna geç (d). Ardından plank pozisyona geçerek başlangıç pozisyonuna dön. Bu bir tekrar eder; 5 tekrar yap.

3. DOLPHIN PLANK WITH KNEE WALKOUT

Ayakların bitişik olacak şekilde plank pozisyonunda başla. Nefes ver ve ön kollarının üzerine doğru aşağı in. Ellerini iyice zemine bastır ve dirseklerin omuzlarının altında dursun (a). Karın kaslarından destek al ve sağ dizini zemine doğru bük (b). Başlangıç pozisyonuna deri dönmek için dizini düzleştir. Ardından hareketi diğer tarafta yap. Bu bir tekrar eder; 10 tekrar yap.

4. CLAM CRUNCH

Parmakların başının altında birbirine kenetlenmiş, ayakların bitişik sırt üstü uzan (a). Nefes al, ardından nefes ver ve göğsün ile bacaklarını yerden kaldırıp dizlerini dirseklerine yaklaştırırken karın kaslarını sık (b). Nefes al ve hareketi tersten yaparak başlangıç pozisyonuna geri dön. Bu bir tekrar eder; 10 tekrar yap.