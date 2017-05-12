DOĞUM SONRASI DEPRESYONU





Epidural anestezi, doğum sırasında çekilen fiziksel acıyı hafiflettiğini biliyoruz. Ancak yakın zamanda yapılan bir araştırmaya göre, doğum sonrası psikolojik sorunların atlatılmasında da rol oynama ihtimali var.

Pittsburgh Üniversitesi araştırmacıları, epidural ile doğum yapan bazı kadınların, doğum sonrası daha az depresyon belirtisi gösterdiğini buldu. Uzmanlar, çekilen şiddetli fiziksel acının yol açtığı travmanın, doğum sonrası depresyona sebep olabileceğini söylüyor; bu da aradaki bağlantıyı açıklıyor. Tabii doğum sonrası depresyonu önlemek için yapabileceğin başka şeyler de var:

Yürüyüşe Çık

Egzersiz yapmak, postpardum depresyonu (PPD) engellemek için iyi bir yöntem. Biraz gün ışığı sana D vitamini sağlayarak modunu yükseltebilir.

Yardım İste

Aile ve arkadaş desteği, PPD ile başa çıkmakta önemli bir rol oynuyor. Bir şeye ihtiyacın olduğunda (çamaşırların yıkanması gibi) yardım istemekten çekinme.

Uykunu Al

Yeterli uykunun depresyonu engellediği kanıtlanmış durumda. Yatakta dinlendirici müzikler dinlemen ya da eşinin sana sırt masajı yapması, daha rahat uyumanı sağlayabilir.

Kaynak: Finding Calm for the Expectant Mom kitabının yazarı, Psikolog Alice Domar

