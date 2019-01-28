Doğumdan sonra bedeninde ne gibi değişiklikler olur? Annelerin yapması gerekenler neler? Tüm bu soruların yanıtları haberimizde seni bekliyor!

Bir insan doğurmanın kolay olmayacağını zaten biliyordun… Ancak bu sadece başlangıçtı. Doğumdan sonra vücudunda çok çılgın değişimler meydana gelecek. Kimse bunları muhtemelen söylemeyecek, o yüzden biz söyleyelim. Ama endişe etme; bu süreçte bedeninde olanlar geçici ve daha iyi hissetmek için yapabileceklerin var.

En çok acıyan yer vajinan değil popon olacak

Tüm o itme, gerilme ve yırtılmalar sonucu (çoğu kadının başına geliyor), vajina ve anüs arasında yer alan perine bölgende rahatsızlık hissedeceksin. Hastaneden soğuk pedler almayı unutma.

Ağır bir regl dönemine hazır ol

Löşi adı verilen doğum sonrası meydana gelen kanlı akıntı, altı hafta boyunca devam edebilir. Tek kullanımlık lohusa külotları çekici olmayabilir ama ihtiyacın olacak kocaman pede sahipler. (Tampon kullanımı iyileşmekte olan dokuları tahriş edebilir.)

Tuvalete çıkmaktan korkacaksın

Ağrı kesiciler kabızlığa neden olabileceği gibi, aşağıdaki her yerin acıyor olması da tuvaletini yapmaktan korkmana neden olabilir. Bu durum sandığın kadar kötü olmayacak ama bol su ve lifli besinler tüketerek, işini kolaylaştırabilirsin.

Hemoroid olabilirsin

Doğurmanın yarattığı stres, anüs içindeki veya etrafındaki damarların çıkmasına, ağrımasına ya da kaşıntıya neden olabilir. Oturma banyosu yap veya eşini reçetesiz bir hemoroid merhemi alması için eczaneye yolla. (En azından bunu yapabilir.)

Kasılmaların olacak

Bu iyi bir şey! Çünkü rahmin normal boyutuna geri döndüğü için oluyor. Emzirme sürecinde bebeğini beslerken hazır ol; emzirirken salgılanan kimyasal bir madde kasılmaları tetikliyor. Isı pedleri, kasılmalarına yardımcı olacaktır.

Sezaryen yarası canını acıtacak

Sezaryenle doğum yaptıysan, bunun aslında ciddi bir ameliyat olduğunu biliyorsundur. O yüzden sonrasında ağrılara da hazır olmalısın. Doktorunun önerdiği ağrı kesicileri alırsan, emzirme konusunda zararlı bir etkileri olmayacaktır. Öksürürken veya gülerken de ellerini sezeryan bölgesinin üzerinde tutmaya dikkat et.