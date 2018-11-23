DOĞUM KONTROLÜ HAPINA ARA VERMELİ MİSİN?

Doğum kontrol haplarına ara vermek gerekir mi?

Amerika’da 900 kadın üzerinde yapılan ve Women’s Health Issues’da yayımlanan bir ankete göre, kadınların yüzde 47’si sağlıklı kalabilmek için doğum kontrol yöntemlerine ara vermeleri gerektiğini düşünüyor. Fakat Family Planning NSW Tıbbi Direktörü Dr. Deborah Bateson, hamile kalmayı düşünmediğin takdirde böyle bir şeye gerek olmadığını söylüyor: “Eğer rahatça kullandığın ve sana rahatsızlık vermeyen bir doğum kontrol hapı bulduysan, ara vermenin sağlığın açısından hiçbir yararı olmayacaktır.”

Bateson, hormonal bir doğum kontrol yöntemi kullandığın takdirde, ara verip yeniden başlamanın deneyimlediğin yan etkiler üzerinde de fark yaratabileceğini belirtiyor. Kendisi aynı zamanda hormonal doğum kontrol yöntemlerini uzun süre kullanmak konusunda endişelenen kadınların sayısında da artış fark etmiş. “Kadınlar daha doğal bir yöntem kullanmayı tercih ettiklerini söylüyor. Bu nedenle bütün seçeneklerden haberdar olmaları önemli” diyor ve ekliyor: