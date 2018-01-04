DOĞUM KONTROL HAPINDAN BAHSEDELİM Mİ?





Doğum kontrol haplarının rahim kanserini engellediği doğru mu?

Evet. Rahim duvarını inceltici etkisi, rahim kanserini önlemedeki etki mekanizması olarak biliniyor. Eğer yumurtlama oluşursa, rahim duvarının incelmesi sayesinde döllenmiş yumurtanın rahim duvarına yapışması engelleniyor.

Yine de bu hapları kullanmak beni ürkütüyor…

Nedense toplumumuzda böyle bir korku var. Oysa bu haplar 60’larda piyasaya çıktı ve yaklaşık 50 yıldır kullanılıyor. Bu yüzden yan etkileri üzerinde çok iyi çalışılmış ve olumlu etkileri incelenmiş durumda. Doğum kontrol hapının neden olduğu bilinen hiçbir kanser yok. Tam tersine, yumurtalık, rahim ve bağırsak kanserini ciddi olarak, istatistiki anlamda azalttığı gözlemlendi.

Olumlu etkiler içi uzun süreli kullanım gerekli mi?

Açıkçası, 10 yıl ve daha uzun süre kullanımda bu etki çok daha belirgin. Ama çalışmalar, altı ay gibi kısa bir süre kullanıldığında bile rahim ve yumurtalık kanseri riskini ciddi olarak azalttığını gösteriyor.

İlginç. Peki diğer faydaları neler?

Regl ağrılarını azaltıyor olması ve sivilceleri azaltarak cildi güzelleştirmesi kanıtlanmış etkiler. Bunun dışında kemik erimesini ve yumurtalık kistlerini önlemek, memedeki iyi huylu tümörleri (fibrokist) engellemek gibi yararları da var.

Kaynak: Türk Jinekoloji ve Obstetrik Derneği Başkanı Prof. Dr. Cansun Demir

