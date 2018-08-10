DOĞUM GÜNÜ KIZI KYLIE



İyi ki doğdun, Kylie!

Henüz 21 yaşına girerken -ve yaşıtları hayatta ne olmak istediklerine bile karar veremezken- ‘dünyanın en genç milyarderi’ ünvanını elinde bulunduran ve anne olan Kylie’nin doğum günü epey eğlenceli geçti. Hatta evvel zaman içinde çocuğu Stormi’nin karelerini sosyal medyada paylaşmayacağını açıklayan Jenner; bu kuralını bozdu.

Kylie Jenner/ Instagram

Sansasyon kraliçesi Kim Kardashian, babası Caitlyn Jenner, sevgilişi Travis Scott ve Kourtney Kardashian’ın ‘ex-i’ Scott Discik gibi isimlerin yer aldığı bu partide pembeler içinde rastladığımız Kylie, iki kıyafet değiştirdi ve platin saçlarıyla da ne kadar iddialı olduğunu bir kez daha kanıtladı. Partinin A-List katılımcıları da kuşkusuz The Weeknd ve Bella Hadid çifti oldu.

İşte ‘eğlence’ kavramını tekrar sorgulamamıza neden olan bu yaş günü partisinden öne çıkan anılar…

t-minus two hours A post shared by Kylie (@kyliejenner) on Aug 9, 2018 at 9:50pm PDT

twenty one A post shared by Kylie (@kyliejenner) on Aug 9, 2018 at 11:05pm PDT

BIRTHDAY BEHAVIOR! WERE ALL TURNING 21!! A post shared by Kylie (@kyliejenner) on Aug 9, 2018 at 10:48pm PDT



