DOĞUM GÜNÜ KIZI KYLIE

| 10 Ağustos 2018|  , anaslide, YAŞAM

 


İyi ki doğdun, Kylie!

Henüz 21 yaşına girerken -ve yaşıtları hayatta ne olmak istediklerine bile karar veremezken- ‘dünyanın en genç milyarderi’ ünvanını elinde bulunduran ve anne olan Kylie’nin doğum günü epey eğlenceli geçti. Hatta evvel zaman içinde çocuğu Stormi’nin karelerini sosyal medyada paylaşmayacağını açıklayan Jenner; bu kuralını bozdu.

Kylie Jenner/ Instagram

Sansasyon kraliçesi Kim Kardashian, babası Caitlyn Jenner, sevgilişi Travis Scott ve Kourtney Kardashian’ın ‘ex-i’ Scott Discik gibi isimlerin yer aldığı bu partide pembeler içinde rastladığımız Kylie, iki kıyafet değiştirdi ve platin saçlarıyla da ne kadar iddialı olduğunu bir kez daha kanıtladı.  Partinin A-List katılımcıları da kuşkusuz The Weeknd ve Bella Hadid çifti oldu.

İşte ‘eğlence’ kavramını tekrar sorgulamamıza neden olan bu yaş günü partisinden öne çıkan anılar…

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twenty one

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BIRTHDAY BEHAVIOR! WERE ALL TURNING 21!!

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Last modified: 10 Ağustos 2018

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