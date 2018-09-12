DOĞRU STRATEJİLERLE CİLDİNİ KORU



Günde iki defa cildini temizliyor; SPF’i unutmuyor ve sivilcelerini sıkmıyorsun. Tüm bunlara rağmen “gençlik ışıltısı” yaydığın söylenemez… O halde hayat tarzında birkaç değişiklik yapma vaktin geldi.

YASTIK

Pahalı bir göz kremi, kalitesiz uykunun izlerini örtemez. Yetersiz uyuyan kadınlar, ince çizgiler, cilt tonu eşitsizliği ve sarkık bir cilde sahip olma konusunda yüksek risklere sahip. Çünkü uyku, kuruluk ve güneş hasarı gibi cilt stresi oluşturan etkenleri daha hızlı onarmaya yardımcı oluyor. Gecede yedi ila dokuz saat uyu. Ve mümkünse baskıyı yüzünden uzak tutmak için sırt üstü uyumaya çalış.

Fit vücuduna da hayranlık duyduğumuz J. Lo., 49 yaşında ve adeta ışıldıyor!

BESLENME

Balık yemen için bir neden daha: Omega-3 bakımından zengin besinler enflamasyonla savaşır, cilt bariyerini güçlendirir ve nemi cilde hapseder. Böylece cildin dolgun ve taze bir görünüme sahip olur. 49 yaşında olmasına rağmen hâlâ dolgun hatlara sahip olan Jennifer Lopez gibi yaş almak istiyorsan yapacağın hamleler: Enflamasyonu tetikleyen şekeri hayatından çıkar (en azından günde 25 gramı geçme) ve günde bir kadehten fazla içki içme. Çünkü bunlar cildindeki nemi azaltıyor, ince çizgi ve kırışıklıkları arttırıyor.

CEP TELEFONU

Arada sırada cep telefonunun üzerindeki makyaj kalıntılarını silmek bütün kirden kurtulmanı sağlamaz. Her gün bir mikrofiber bezle telefonunu temizlemeyi alışkanlık hâline getirmelisin. Böylece, defalarca yüzüne götürdüğün telefonunu, gözenekleri tıkayarak sivilceye yol açan bakteri, mikrop ve terden arındırabilirsin. Ayrıca uzun telefon görüşmeleri yaparken kulaklık kullan; bu şekilde potansiyel kirlerin yüzüne yapışmasını önlersin.

GÜNEŞ GÖZLÜĞÜ

Hem UVA hem UVB ışınlarını yüzde 100 bloke ederek gözlerini koruyacak bir güneş gözlüğü seç. Doğru güneş gözlüğü tercihi katarakt ya da görme kaybına yol açan retina hasarını engellemenin yanı sıra, göz çevrende kaz ayaklarının oluşmasını önlemeye de yardımcı olur. Hava kapalı da olsa, güneş de açsa, dışarıdayken güneş gözlüğünü tak. Zira bu ışınlar bulutlardan sızabiliyor. Eğer güneşin en tepede olduğu anda dışarıdaysan, güneş korumasını bir şapka takarak ikiye katla.

