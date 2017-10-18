DOĞRU NEFES ALDIĞINDAN EMİN MİSİN?

Dünyaya gözlerimizi açtığımız ilk andan itibaren, farkında olmadan nefes alıyoruz ve elbette bu bizi hayatta tutan ilk şey. Peki, nefes almayı gerçekten biliyor muyuz?

Bütünsel Sağlık ve Ayurvedik Yaşam Danışmanı Ebru Şinik, gerçek nefesin, yaşamın kaynağıyla doğrudan temas kurmak olduğunu söylüyor ve ekliyor, “ Sadece doğru nefes alıp vererek sağlık ve neşeye yeniden kavuşmak mümkün, üstelik doğru nefes alıp vermek sadece bedenimizi değil, bilincimizi de dengesine kavuşturacaktır.”

Oksijenden zengin havanın solunum yollarını takip ederek akciğerlerimize ulaşması ve vücut tarafından işlenerek açığa çıkan karbondioksitin nefes vererek dışarı atılması, nefes alıp vermenin en basit tanımı. Ancak solunum sistemi dikkate alındığında, nefes alıp verme şeklimiz ya da alışkanlığımıza göre bedenimizin bu taze oksijenden alacağı fayda büyük oranda değişiklik gösteriyor. Bu açıdan diyafram kasının önemine dikkat çeken Ebru Şinik “Biz yetişkinler genellikle göğsümüzün inip kalktığı üst solunum alışkanlığı ile nefes alıp veririz. Oysa güçlü ve gerçekten yeterli bir nefes için diyafram kasımızın da işin içine katıldığı doğru nefes alışkanlığını kazanmamız gerekir” diyor.

Diyafram Nefesi Alarak Metabolizmanı Güçlendirebilirsin

Göğüs boşluğunun hemen alt kısmında yer alan şemsiye şeklindeki diyafram kası, göğüs boşluğunu karın boşluğundan ayıran konumuyla solunum sisteminin en önemli faktörlerinden biri. Diyafram kasının aktif olarak rol aldığı gerçek bir diyafram nefesiyle, fizyolojideki tüm sistemleri dengeleyici ve tamir edici, daha geniş alana yayılan daha kapsamlı bir solunum gerçekleştirmek mümkün.

Diyafram nefesiyle lenfatik drenaj sisteminde vakum etkisi yaratılacak, toksinlerin tahliyesi hızlanacak ve Vagus sinirinin uyarılması sonucunda stres, kabızlık, postür bozuklukları, zihinsel karmaşa gibi rahatsızlıklardan kurtulabiliriz.

Bütünsel Sağlık ve Ayurvedik Yaşam Danışmanı Ebru Şinik, nefes alıp verirken diyafram kasının kullanılıp kullanılmadığını basit bir testle kontrol edebileceğimizi söylüyor.

Diyafram Testi

-Omurga dik duracak şekilde otur.

-Dizkapağı ve kalçanın aynı hizada olduğunu kontrol edin ve gerekirse ayağınızın altına bir yükselti yerleştir.

-Sadece burnundan nefes alıp verebilmek için ağzınızı tamamen kapat.

-Elinizi karnının üzerine koy.

-Nefes alıp verişin esnasında bedenini izle. Eğer göğüsün inip çıkıyorsa, diyafram kasın çalışmıyor demektir. Bundan tamamen emin olabilmek için bu kez yere uzan.

-Elini karnının üzerine koy ve yeniden burnundan nefes alıp vererek bedenini kontrol et. Eğer karnında hiçbir hareket yoksa ve sadece göğsün inip çıkıyorsa diyafram nefesinin açık olmadığını, sadece üst solunum ile nefes alıp verdiğini söyleyebiliriz.

Basit Diyafram Nefesi Nasıl Yapılır?

-Ağız kapalı, dil ucu en ön iki dişin hemen arkasında ve hafifçe üst damağa da değerek konforlu bir şekilde o noktada duruyor.

-İki burun deliğinden basitlikle, ihtiyacın kadar nefes alıp, vermeye başla. Çok derin almak zorunda değilsin, akciğerlerinin ihtiyacı kadar al.

-Nefes alırken karnın dışarı doğru genişlerken, nefes verirken karnın içeri doğru çekilmeli, bu şekilde doğal yolunda ilerlemeli. Nefes alıp verirken karın kaslarının bu gel-git süreci, diyafram kasının aktif çalıştığının göstergesidir.

-Gözler kapalı, farkındalığını karın bölgende tut. Nefes alırken önce karnın şişecek, daha sonra hala nefes alma ihtiyacı devam ediyorsa göğsün de şişmeye başlayacaktır.

-Burada şu noktaya dikkat edilmeli. Nefesi verirken, yavaş yavaş ciğerlerindeki son zerre hava çıkana kadar nefesi boşaltmalısın. Daha sonra içinde hiç hava kalmadığına ikna olduktan sonra tekrar nefes al.

-Unutma, nefes egzersizlerinin sırrı nefes verme süresinde saklıdır. Aldığımız nefesi, mümkün olduğunca verdiğimiz takdirde daha iyi nefes alabiliriz.

-Bu basit egzersizi her sabah veya akşam boş bir mide ile 5-10 dakika arası uygulamak tüm sinir sisteminizi dengeleyebilir.