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DOĞRU MÜZİK, DOĞRU RİTM, DAHA AZ YORGUNLUK

| 26 Ekim 2017| FITNESS

 


 

Medicine & Science in Sports & Exercise’da yayımlanan yeni bir araştırmaya göre, doğru müziği seçersen egzersiz sırasında daha az yorgun hissedebilirsin.

Yapılan çalışmada, dinlediği müziğin ritmine uygun pedal çeviren bisikletçiler daha az ağrı hissettiğini söylemiş. Araştırmanın yazarı Doktor Harry Lim,“Nedeni muhtemelen kafalarının müzikle birlikte geçen zamana odaklanması. Bu nedenle daha az acı hissetmiş olabilirler” diyor. Workoutmusic.com sitesinden koşu, bisiklet ve yürüyüş egzersizlerine uygun şarkılar indirebilirsin.

Mesela sana bir örnek verelim, belki gaza gelirsin, ne dersin?


Last modified: 26 Ekim 2017

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