“DOĞRU KİŞİ” DİYE BİRİ YOK MU?





Yaşadığın ilişkiler hep hayal kırıklığıyla mı sonlandı? Haliyle ‘doğru kişi’ diye bir şey olmadığını mı düşünüyorsun? Bu konuya açıklık getiriyoruz.

“Doğru kişi” kavramı yanlış değil belki ama oldukça keskin bir tanım. Sanki “doğru” olduğu için o kişi hiç hata yapmayacak, ilişkide hiç sıkıntı olmayacak gibi bir beklentiye, hatta bu beklentinin karşı tarafa bir misyonmuş gibi yüklenmesine yol açabiliyor. Doğru dediğin kişi ile bile hayal kırıklığı yaşadıysan, bundan sonra ne olacak gibi bir kaygı ve umutsuzluk beraberinde gelmiş olabilir. Oysa bugün, bu şartlarda doğru bulduğun ve sana iyi gelen nitelikler; yarın sen, o, ihtiyaçların ya da ilişki değiştiğinde anlamını yitirebilir. Mükemmel bir partner veya sorunsuz bir ilişkinin garantisi yok. Ama elbette daha sağlıklı ve uyumlu bir ilişki için eş seçiminde dikkat edilmesi gereken noktalar var.

• Kendini tanı; nasıl ilişki kurduğunu, ilişkiden ve partnerinden ne beklediğini anlamaya çalış.

• Problemlerin üstünü örtmek yerine bunları açık açık konuş ve üstesinden gelmek için partnerinle birlikte hareket et.

• Partnerinle bireysel alanlarınızı koruyun ama aynı zamanda çift olarak kaliteli vakit geçirin.

• İlişkide günah keçisi ilan etmek yerine sorunları ortak bir sorumlulukla üstlenin.

• Partnerini anlamaya çalış, dinle ve saygı göster.

• Bazen çok içinde olduğumuzdan, bazen nasıl yapacağımızı bilmediğimizden, bazen de bildiklerimiz yetmediğinden uzman desteği gerekebilir. Çift terapisi eğer çok geç kalınmazsa -yani ilişki kangren olmadan önce müdahale edilirse- sorunların çözümünde ve genel olarak ilişki doyumunun yükselmesinde faydalı bir seçenektir.

Ceren Aydın, Uzman Klinik Psikolog

