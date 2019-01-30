Cara Delevingne kaşlarına sahip olmayı hayal ederken işler çığırından çıktı mı? Yoksa kaşların cımbızın gücüne karşı koyamayıp iyice seyrekleşti mi? Endişelenme, önerilerimizle yanındayız.

Kaşlarının ifaden üzerinde önemli bir etkisi var. Fakat tıpkı ilişkilerde, iş görüşmelerinde veya genel olarak hayatta olduğu gibi, kaşların önemini de ancak işler çığırından çıkınca anlayabiliyoruz. Kanada’daki Lethbridge Üniversitesi’nden Psikoloji Profesörü Javid Sadr, “Yüz hatların karakteristik bir imaj oluşturur” diyor ve ekliyor; “Araştırmalara göre ünlülerin yüzleri, fotoğraflarda kaşlarının şekli değiştirildiği veya ortadan tamamen kaldırıldığı zaman, yüzde 46 oranında daha az tanınıyor. Bu oran gözler ortadan kaldırıldığında ortaya çıkan sonuçtan sadece yüzde 10 daha az.”

Peki, tüm bunlar ne anlama geliyor? Kısaca anlatmak gerekirse; kaşların yüz hatlarının temelini oluşturuyor. Onları yanlış şekillendirdiğinde ise hem yüz hatlarına haksızlık ediyor, hem de olduğundan daha yaşlı görünüyorsun. Kaşların önemini yeterince vurguladığımıza göre, artık onlarla probleminin ne olduğuna bakalım ve şekillendirme önerilerimize geçelim.

ŞİKAYETİN: KISA KAŞLAR

Sebep: Kaşlarıma şekil vereyim derken hızını alamayıp onları neredeyse tamamen ortadan kaldırdın.

Uzman Görüşü: Blink Brow Bar’ın baş estetisyeni Jaimineey Patel, “İlk olarak kaşlarının altındaki tek tük tüylerden kurtularak işe başla. Kaş altındaki tüyler göz yanılsaması yaratarak, kaşlarının olduğundan daha da kısa görünmesine neden olur” diyor ve ekliyor; “Ardından eğer açık tenliysen, kaşlarını ortaya çıkarmak için renklendir.”

Kaşlarındaki boşlukları kalemle doldurmayı tercih ediyorsan, yapay bir görünümden uzak durmaya özen göster: Bobbi Brown’ın Makyaj Uzmanı Amy Conway, “Eline bir kalem al ve burun kenarından gözünün dış köşesine doğru tut. Kaşın tam olarak bu hizada bitmeli’ diyor. Ancak kaşlarını 6 mm’den daha uzun olacak şekilde doldurma. Daha fazlası dikkati aşağı doğru çekerek, gözlerinin düşük görünmesine neden olur.

Reçeten: Benefit ka-BROW!, 245 TL (Sephora mağazalarında) suya dayanıklı ve 24 saat kalıcı krem-jel formülü sayesinde, kaşlarını uzun süre kalıcı bir şekilde doldurarak belirginleştiriyor.

ŞİKAYETİN: GÜR & DAĞINIK KAŞLAR

Sebep: Pek görüşmediğin hâlde genetik özelliklerini taşıdığın akrabaların.

Uzman Görüşü: Benefit’in Makyaj ve Kaş Uzmanı Lisa Potter-Dixon, “Asi kaşları kontrol altına almak istiyorsan, uzama hızına göre her dört ila altı haftada onlara şekil ver” diyor. Tavsiyesi ise kaşlarını bir renk açık tona boyaman yönünde. Böylelikle zamanı gelince alman gereken telleri kolaylıkla seçebilir ve cımbızını gerekenden fazla kullanmazsın. Gür ve dağınık kaşlarla baş edebilmek için genellikle tek gereken şey ise uçlarını keserek kısaltmak. Kaşlarını temiz bir maskara fırçasıyla yukarı doğru tara ve uzun kısımlarını uçlarından kes. Son olarak ise şeffaf bir kaş jeliyle şekil ver.

Reçeten: Dior Diorshow Brow Styler Kaş Şekillendirici Jel 001, 124 TL (sevil.com.tr) Otomatik fırçalı bu kaş şekillendirici, kaşlarını yapışma hissi vermeden şekillendirmek için doğru miktarda jel uyguluyor.

ŞİKAYETİN: YANLIŞ ŞEKİLLENDİRİLMİŞ KAŞLAR

Sebep: Kaşlarında kusursuz simetriyi yakalamaya yönelik saplantın, beklediğinden çok farklı bir sonuç elde etmene neden oldu.

Uzman Görüşü: Patel, “Kaşların kavisini belirginleştirmek yüz gerdirme ameliyatı etkisi yaratsa da, durum abartıldığı takdirde yüz, sert ve sinirli bir görünüme sahip olur” diyor. Kavisi belirlemek ise oldukça kolay: “Eline bir kalem al ve burun deliğinden göz bebeğinin dış köşesine doğru tut. Kaş kavisin tam bu noktada olmalı.”

Annenin tembihlerini de unutabilirsin: İstediğin kaş şekline sahip olmanı sağladığı ve kaşının alt tarafını fazla almanı engellediği sürece, cımbızla kaşlarının üstünü almakta hiçbir sakınca yok. Ancak şu kuralı unutma: Cımbız kullanırken kaşlarını yukarı doğru kaldırma. Yoksa kaş kavisini yanlışlıkla gerekenden fazla alabilirsin.

Reçeten: Solingen Cımbız, 29,90 TL (Watsons mağazalarında), Yves Rocher Cımbız, A19,90 Kısa ve ince tüyler için Yves Rocher’ninki gibi eğimli, uzun tüyler için ise kare uçlu cımbız kullan. Böylece uzunluğu ne olursa olsun, tek tük tüylerden kolayca kurtulabilirsin.

ŞİKAYETİN: GÖRÜNMEZ KAŞLAR

Sebep: İstenmeyen tüylere sahip olmamanın tek olumsuz yanı olan belirsiz kaşlar.

Uzman Görüşü: Alkol ve otobronzan kullanımında olduğu gibi, kaş rengi konusunda da tavsiyemiz aynı: Abartıya kaçma. Kaşlarını hafifçe renklendirmende sorun yok ama bu uygulamayı kendin yapacaksan birkaç kurala dikkat etmen gerek. Potter-Dixon, “Kaşlarını doldururken abartıya kaçmak, oldukça yapay bir görüntüye neden olur” diyor. Hafif renk veren bir ürünü, kaşların çıktığı yöne doğru kısa, yumuşak dokunuşlarla uygulayabilirsin. Renklendirme uygulamasını yaparken aşırıya kaçmadığını kontrol etmek için arada bir aynadan bir adım uzaklaşıp kendine bakmayı unutma.

Reçeten: Revolution Brow Tint Kaş Boyası-Medium Brown, 54,90 TL (Watsons mağazalarında) doğal görünümlü pigment ve jel formülü sayesinde boşlukları doldurarak, daha belirgin kaşlara kavuşmanı sağlıyor.

ŞİKAYETİN: FAZLA ALINMIŞ, İNCE KAŞLAR

Sebep: Bu durumun suçlusu 90’lı yıllar. Maalesef hepimiz kaşlarımıza bu haksızlığı yaptık.

Uzman Görüşü: Şimdi sakince elindeki cımbızı yere bırak. Bunun için artık çok mu geç? Patel, “Kaşlarının kalınlaşmasını sağlamak için, öncelikle kaşlarına yakın tellerin uzamasına izin ver ve sadece daha dışarıda kalan telleri cımbızla al” diyor ve ekliyor; “Kaşlarına yakın olan teller uzadıkça o sırayı şekillendirmeye başlayabilirsin. Kaş bölgeni bir diş fırçasıyla nazikçe fırçalamak da kan dolaşımını arttırarak kaşlarının uzamasına yardımcı olur.” Kaşlarını içerden beslemeyi de unutma: Saçının uzamasına yardımcı olan gıda takviyeleri (mesela B7 vitamini) kaşlarının gürleşmesine de yardımcı olacaktır.

Reçeten: NARS Brow Perfector 165 TL oval formdaki ucu sayesinde kaşlarını kolayca şekillendirmene yardımcı oluyor. Fırça ucu ile rengi dağıtıp, kaşlarının mükemmel bir şekle ulaşmasını sağlayabilirsin.