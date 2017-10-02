DOĞRU BESLENMEK SANILDIĞI KADAR ZOR DEĞİL





Düşünülenin aksine doğru beslenmek zor değil, bir o kadar kolaydır. Zor olan şey doğru besinleri ve içecekleri seçebilmek ve alışkanlık edinebilmektir. Kişi kilo kaybetmek için göstereceği azmi aynı zamanda alışkanlıklarını ve tercihlerini değiştirmek için de kullanmalıdır.

BariatrikLab Obezite ve Metabolik Cerrahi Merkezi’nden Bariatrik Diyetisyen Nazlı Acar, doğru beslenme için odaklanılması gereken 3 basamak hakkında şu bilgileri verdi:

1. GÜNLÜK ALINAN KALORİ MİKTARINA DİKKAT ET

Yenilen besinlerin kalorileri, günlük alınan kalori üzerinde etkili olduğundan bu basamak son derece önemlidir. Her yiyeceğin kalorisi sayılarak boş enerji almak yerine; besin öğeleri açısından dengeli ve düşük kalorili besinler tercih edilmelidir. Alınan enerji miktarının azaltılması kilo kontrolü yönünden bir kazançtır. Kişilerin dikkat etmesi gereken nokta alınan kalorinin dağılımı ve aktif olmasıdır. Yapılan yanlışlardan biri sağlıklı yemek diye porsiyonların arttırılmasıdır. Sağlıklı yiyecekler kalorisiz değildir. Küçük porsiyonlar, sağlıklı besin tercihi kilo kaybına ve kilo korumaya yardımcı olur.

2. ÇEŞİTLİLİĞE ODAKLAN

Tek tip beslenmek yerine besin çeşitliliğine önem verilmelidir. Sağlıklı tabak modeli düşünülerek ana öğünlerde tüm besin gruplarına yer verilmelidir. Et grubu, sebze grubu, süt grubu ve tahıl grubu birlikte tüketildiğinde hem dengeli bir öğün olacağı gibi hem de enerjisi tek yönlü beslenemeye göre daha az olacaktır.

3. YAĞLAR HAKKINDA NE BİLİYORSUN?

Kalp sağlığı için doymuş yağ ve trans yağdan uzak durmalısın. Sofralarında zeytinyağına veya fındık yağına öncelik vermelisin. Yemeklerini sağlıklı yağlar ile yapacak olsan da kullanılan yağ miktarına dikkat edilmelidir.

