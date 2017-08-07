DOĞRU BESLEN, YAZI RAHAT GEÇİR





Sıcaklar her geçen gün artıyor. Sıcaklarla savaşta beslenmenin rolü çok büyük. Liv Hospital Beslenme ve Diyet Uzmanı Serap Güzel yaz beslenmesi hakkında dikkat edilmesi gerekenleri anlattı.

Bol sıvı al

Yaz mevsiminde beslenmenin en önemli kısmı vücudun sıvı dengesini korumaktır. Sıcak havada terle kaybedilen sıvıyı yerine koyarak vücudu dehidrasyondan yani susuz kalmaktan önleriz. Su bizim için hayati önem taşır ve bunun için günde 2.5-3 litreye kadar su tüketilmelidir. Çay ve kahve ya da kolalı içecekler kafein içerdiği için su yerine geçmez hatta ne kadar çok tüketilirse vücut o kadar su kaybeder. Bunlar yerine yazın ayran, kefir, bitki çayı, süt ve taze meyve ile yapılan soğuk içecekler tercih edilmelidir.

Güneşe maruz kalma

Güneşe fazlaca maruz kaldığımız yaz dönemi cilt kuruyarak nem kaybeder, bu da cildin çabuk yaşlanmasına neden olur. Beslenme bütün organlarımızı etkilediği gibi cildimiz için de çok önemlidir. Cilt için yine nemi koruyan sudur. Bunun dışında bol sebze ve meyve tüketimi cilt için ihtiyacımız olan vitaminleri sağlar. Güneşte kalınan dönem boyunca antioksidan içeriği yüksek besinleri tüketmek cilt sağlığı için hatta ileride olası cilt kanseri için önlemdir. Yaz dönemi sebze-meyve çeşidi zaten artacağı için beslenme daha sağlıklı ve dengeli olur. Yeter ki her gün farklı çeşit sebze meyve tüketerek farklı besin öğeleri al.

Her mevsim Akdeniz tipi beslen

Bol sebze, meyve, zeytinyağı, tam tahıllı karbonhidratlar, balık ve kurubaklagil tüketimi Akdeniz diyetinin temelidir. Yaz dönemi kırmızı et tüketimini azaltmak, yağlı kızarmış, hamurlu yemekleri tüketmemek ve proteini daha çok balıktan ve baklagillerden almak, tahıllı ekmek tüketmek, her öğünde sebze, salata ve meyve olmasına dikkat etmek hem zindelik sağlar hem de birçok hastalığa karşı koruyucudur. Kahvaltıda yenen domates, taze biber, nane, maydanoz vb. yeşillikler bize bol C vitamini sağlar ve besin desteği olarak almaya bile gerek kalmaz. Öğle ve akşam yemeklerinde de mutlaka bir çeşit zeytinyağlı sebze ve bol renkli bir salata olmalıdır.

