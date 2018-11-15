DOĞRU ANTİBİYOTİK KULLANIMI İÇİN DİKKAT ETMEN GEREKENLER

Anbiyotik kullanmadan önce bunları mutlaka bil!

Türkiye, Avrupa’da en fazla antibiyotik kullanan ülke konumunda bulunuyor. Son yıllarda bilinçli antibiyotik kullanımı konusundaki farkındalık çalışmaları ve reçetesiz antibiyotik alınamaması gibi tedbirlere rağmen rakamlar hala yüksek seyrediyor.

Yılda 250 milyondan 170 milyon antibiyotik kutusuna düşen tablo umut verse de antibiyotikler hala en fazla bilinçsiz kullanılan ilaçlar listesinde yer alıyor. Uz. Dr. Aytaç Karadağ, “18 Kasım Avrupa Antibiyotik Farkındalık Günü” öncesinde bilinçsiz antibiyotik kullanımının yol açtığı zararlar ve korunma yolları hakkında bilgi verdi.

Bilinçsiz kullanılan antibiyotiğin zararları

Bilinçsiz antibiyotik kullanımı;

Karaciğer ve böbreklerde harabiyet gelişmesine,

Antibiyotiklere karşı direnç gelişimine,

Mantar enfeksiyonlarının oluşumuna,

Mali kayıplara,

Bağırsaktaki probiyotiklerin kaybedilmesine neden olmaktadır.

Bağırsaklarda probiyotik adı verilen yaklaşık 100 trilyon yararlı bakteri vardır. Bu probiyotikler; sindirimi kolaylaştırır, B-K vitaminlerini üretir, immün sistemi destekleyerek kansere karşı korur ve zararlı mikropların çoğalmasını engelleyerek hastalıkları önler. Bilinçsiz şekilde tek bir tane bile antibiyotik alındığında bu probiyotikler yüzde 20 oranında kaybolmaktadır. Bu probiyotikleri tekrar bağırsaklara geri kazandırabilmek; en iyi organik beslenmeyle bile maalesef 2 yıl içinde mümkün olabilmektedir. Bebeklik döneminde kullanılan antibiyotikler ise yaşamın ilerleyen dönemlerinde probiyotik kaybına neden olarak çocukları enfeksiyonlara karşı duyarlı hale getirmektedir.

Doğru antibiyotik kullanımı için dikkat etmen gerekenler

• Bilinçli ve akılcı antibiyotik kullanımına doktor kontrolünde başlanmalıdır.

• Sadece bakteriyel olduğu kanıtlanan hastalıklarda kullanılmalıdır.

• Mecbur kalınmadıkça geniş etkili antibiyotiklerden kaçınılmalıdır.

• Bağırsak probiyotiklerini koruma amacıyla probiyotik-probiyotik kombinasyonu ile birlikte kullanılmalıdır.

• Direnç gelişmemesi amacıyla saatlerine dikkat edilerek kullanılmalıdır.

• Zamanından önce bırakılmamalıdır.

• Antibiyotiklerin çoğu karaciğer ve böbrek yoluyla vücuttan atılırlar. Bu nedenle karaciğer ve böbrekte tahribat yapabilmektedir. Böbrek ve karaciğer hastalarında, antibiyotik tedavisi gerekiyorsa düşük dozlu veya böbrek-karaciğer atılımı olmayan ilaçlar tercih edilmelidir.