DOĞAYI KUCAKLA





Doğayla iç içe olmanın bir faydası daha!

Dış görünüşün hakkında pek olumlu düşüncelere sahip değil misin? O zaman doğaya kucak aç ve güz yapraklarının tadını çıkar. Body Image’de yayımlanan ve beş çalışmanın incelenmesiyle ortaya çıkan bir araştırma, doğada zaman geçirmenin kişilerin beden algısı üzerinde olumlu etkileri olduğunu gösteriyor. Teori ise şöyle: Açık havada, doğa içinde olmak seni dış görünüşüne odaklanmaktan alıkoyuyor. Bedeninin nasıl göründüğüne değil, neler yapabildiğine odaklandığın için (uzun yürüyüşler ve tırmanışları düşün) ona saygı duymaya başlıyorsun.

