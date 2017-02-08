DOĞAL VE ÖZGÜR MİMİKLER İÇİN DİNAMİK DOLGU





Genç görünmek uğruna yüzündeki ifadesini kaybetmek istemeyenler için geliştirilen yeni nesil Dinamik Dolgu, yapısı, uygulama özellikleri ve uygulanma sonrası sonuçlarıyla dikkat çekiyor.

Son zamanlarda dünyada yüz mimiklerini, gülümsemesini, duygularını yansıtan, kendine has yüz ifadesini kaybetmek istemeyenlerin en çok tercih ettiği bu dolgu turu ile ilgili merak edilenleri “Güzellikte Dinamik Sohbetler”de Estetik ve Plastik Cerrah Op. Dr. Gökhan Haytoğlu cevapladı.



Günümüzde gelişen sosyokültürel yapı ile birlikte, kadınlar ve erkeklerin görünümlerine dikkat çeken Estetik ve Plastik Cerrah Op. Dr. Gökhan Haytoğlu: “Gülümseme ve diğer yüz ifadeleri duyguları ve karakteri yansıtır. Özellikle cildin duyarlı elastikiyeti sayesinde yüz sürekli hareket halindedir. Kişisel cazibenizi yaratan ve sizi benzersiz kılan bu ince farklar maalesef zaman geçtikçe derin izler bırakır. Bugüne kadar cilt hareket halinde değilken görülen statik kırışıklıklar düşünülerek uygulanan geleneksel dolgular ile çözüm aranırken, doğal mimik hareketleri özgürlüğünü korurken mükemmel bir görünüm kazandırıyor. Dinamik Dolgu, doğal mimik hareketlerinizin özgürlüğünü korurken olabilecek en iyi görünümü kazanmanızı sağlıyor. Özel üretim tekniği sayesinde yüz hareketlerine bağlı germe veya sıkıştırma esnasında ortama uyum sağlıyor, performansını koruyor. Dinamik Dolgu, herhangi bir yüz hareketi yapılmadan dahi görülebilen statik kırışıklıklar yanı sıra, mimik hareketlerine bağlı olarak oluşan dinamik kırışıklıkların giderimi de hedeflenerek geliştirilmiş patentli hyaluronik asit dolgu. Özellikle mimiklerle oluşan problemleri gidermek veya azaltmak için sadece bu bölgeye özgü olarak yaratılmış, içeriği itibari ile de normal dolgulardan birçok konuda farklı bir seri. Boyun çizgileri, alın çizgileri, ağız çevresi, yanaklar, nazolabiyal kıvrımlar, dudak, kaz ayakları gibi cildin en hareketli bölgeleri için çok uygun. İşlemin tamamı mimik çizgilerinin durumuna göre 10 ila 20 dakika arası süren, kişinin cinsiyetine, yaşına, yaşam koşullarına ve genetik faktörlere göre kalıcılık süresi 12 – 18 ay olan bu dolgunun tekrar uygulamaları kalıcılık süresini artırmaya yardımcı oluyor. Mimik çizgilerinin oluşumunun ve derinleşmesinin engellenmek istendiği 18 yaş ve üstü, görünümüne özen gösteren herkes için uygundur” dedi.

Bugüne kadar mimik çizgilerine yapılan işlemlerden çok daha farklı bir uygulama olduğunun altını çizen Op. Dr. Gökhan Haytoğlu, “Dolgu, boyun çizgileri, alın çizgileri, ağız çevresi, yanaklar, nazolabiyal kıvrımlar, dudak, kaz ayakları gibi cildin en hareketli bölgeleri için çok uygun. Yüzeysel, orta, derin ve hacimlendirici olarak cildin bölgesine ve kırışıklık durumuna göre dört farklı konsantrasyonu olan bu dolgu, patentli üretim tekniği sayesinde yüz hareketlerine bağlı olarak oluşan germe veya sıkılaştırma esnasında ortama uyum sağlıyor ve performansını koruyor. Bu da doğal görünümü kaybetmeden mimik çizgilerinin düzeltilmesi konusunda kolaylık sağlıyor. İşlemin tamamı mimik çizgilerinin durumuna göre 10 ila 20 dakika arası süren, kişinin cinsiyetine, yaşına, yaşam koşullarına ve genetik faktörlere göre kalıcılık süresi 12 – 18 ay olan bu dolgunun tekrar uygulamaları kalıcılık süresini artırmaya yardımcı oluyor. Mimik çizgilerinin oluşumunun ve derinleşmesinin engellenmek istendiği 18 yaş ve üstü, görünümüne özen gösteren herkes için uygundur” dedi.

Ürünün içeriğine ve markasına dikkat edilmesinin çok önemli olduğunu söyleyen Op. Dr. Gökhan Haytoğlu, “Günümüzde bu alanda yüzlerce ürün piyasaya sürülüyor. Hastaların bu konularda tecrübeleri ve bilgileri az olduğundan, güvendikleri hekimleri dikkate alıp onların tavsiyelerine göre hareket etmelerini ve mutlaka uygulanan ürünlere dikkat etmelerini öneririm. Hekimler de iyi sonuç alacakları, güvenilirliği ispatlanmış ürünlerle mutlu sonuçlara ulaşacaklardır.

