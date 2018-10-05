DOCKERS, İLK LOGOSUNA GERİ DÖNDÜ!





30 yıldan uzun süredir khaki pantolonlar alanında otorite olmayı sürdüren Dockers®, erkeklerinin hayatını kolaylaştıracak çözümler sunmaya devam ediyor. Kırışmayan tasarımlardan leke tutmayan ürünlere kadar geniş bir inovatif ürün yelpazesine sahip olan marka, 1986 yılındaki ilk logosuna geri dönerek hem modern hem de nostaljik bir hava estiriyor.

Dockers®, 30 yıl önce erkeklerin giyim tarzında yaptığı çığır açıcı değişimlerden aldığı ilhamla, erkeklerin ihtiyaç duyduğu güven, rahatlık ve şıklığı onlarla buluşturmaya devam ederken bir yandan da köklü geçmişine sahip çıkıyor. 1986 yılındaki ilk logosuna geri dönen Dockers®, yeni logosunun yer aldığı tişört, gömlek ve sweatshirtleri ile hem modern hem de nostaljik bir hava estiriyor.

Dockers®, erkeklerin iş hayatında resmi takımlara alternatif kıyafetler aramaya başladığı ve kişisel stilini ortaya koyabilmeye imkanı sunan parçalara yöneldiği 1980’lerde doğdu. Giyim kodlarının gelenekselden günümüzün ‘casual’ olarak ifade edilen tarzına doğru kaydığı süreçte, çığır açan pantolonlarıyla her seferinde erkeklerin gönlünü fethetti.

Yepyeni bir giyim tarzının yaratıcısı olarak doğan Dockers®, erkek giyimini, klasik resmi havasından kurtararak, çalışma ortamında takım elbisenin soğuk ve “fazla ciddi” görüntüsü yumuşattı ve erkeklere estetik ile rahatlığı bir arada barındıran bir tarz sundu. Sektörde devrim yaratan bu atılım, çeyrek yüzyıldan beri erkek dinamizminin ve hareketliliğinin simgesi olarak kısa sürede büyük başarı kazandı.

Khaki pantolonların yaratıcısı

Dockers®’la özdeşleşen khaki pantolonların tarihi Hindistan’ın İngiliz kolonosi olduğu dönemine kadar uzanıyor. Hindistan’da toz anlamına gelen khaki, yani haki rengi pantolonlar resmi olarak ilk kez 1867’de Britanya askerleri tarafından giyildi. Daha sonra bütün Britanya Krallığı ordularının ve ABD’nin 1. Dünya Savaşı’na katılan birliklerinin üniforması khaki oldu.

2. Dünya Savaşı’nda ise ABD askeri gücünün khaki üniformalarının rengi yeşile döndü ve bu olay orijinal khaki pantolon fikrinin temelini oluşturdu. Bu tarihten sonra khaki bir rengin ötesinde bir pantolon tarzı oldu. Ardından gelen dönemde militer giyim tarzı Hollywood’da hızla yayıldı. 1950’lere gelindiğinde ise khaki artık üniversitelere girmişti. 1980’lerin ortasında ‘Wall Street’ giyim tarzında “Cuma günleri serbest giyinme modası”yla iş dünyasında yeni bir rüzgar esmeye başladı. Dockers®’ın sunduğu Khaki pantolonlar bu akımın yaratılmasında başrolü oynamıştır.

Dünya erkeklerinin vazgeçilmezi Dockers® Khaki pantolonlar

Dockers® ürünleri, 90’lı yıllarda Kuzey Amerika dışına çıkarak tüm dünyada satışa sunuldu ve milyonlarca Dockers® ürünü dünyanın onlarca ülkesinden milyonlarca erkeğin gardırobuna girdi. 90’lar markanın bir dünya markası olarak kendini kanıtladığı yıllar oldu. Kısa zamanda, tarihteki en hızlı satışını gerçekleştiren Dockers® khakiler 1995 yılında her 10 Amerikalı erkekten 8’inin gardırobunda bulunuyordu.

Hem modern hem profesyonel görünümü aynı parçalarda birleştirmeyi başaran Dockers®, bugün de inovatif koleksiyonu ile günün her anında erkeklerin yanında olmayı sürdürüyor. Rahatlığı ve çağdaş görünümüyle, erkekleri sabahın ilk saatlerindeki bir toplantıdan, geceye uzanan happy hour’lara kadar en şık şekilde taşıyor.



