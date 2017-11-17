D VİTAMİNİYLE UÇUŞA GEÇME VAKTİ…





Journal of Sexual Medicine’da yayımlanan güncel bir çalışma, ereksiyon sorunu yaşayan erkeklerde ciddi oranda D Vitamini eksikliği olduğunu ortaya koydu.

Araştırmacılar D Vitamini eksikliğinin, vücutta kan akışını düzenlemekle sorumlu molekül olan nitrik oksit üretimine engel olduğunu söylüyor. Diyetisyen Susan Bowerman, sevgilinin performansını garanti altına almak için onu D Vitamininden zengin yağlı balıklar (somon ya da sardalya gibi), yumurta sarısı ve kahvaltılık gevreklerle beslemeni öneriyor.

