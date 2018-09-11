DİYETİSYEN ÖZGE BEZİRCİ DİKİCİ GÜNE NASIL BAŞLIYOR?





Diyetisyen Özge Bezirci Dikici aslında sabahları erken uyanmaya oldukça alışkın. Pazar sabahlarını evinde pijamasıyla geçirmeyi tercih etse de, diğer günler erkenden ofisinde, işinin başında oluyor ve takipçilerini de motive etmeyi ihmal etmiyor. Sabah rutininden ilham aldığımız Özge güne başlarken başka neler yapıyormuş öğrenelim.

ERKEN KALKAN YOL ALIR “Güne erken başlamak benim için çok önemli, evden aceleyle çıkmayı sevmiyorum. 08.00’de ofisteki ilk randevularım başladığı için hafta içi 06.45’te uyanıyorum.

DOĞALLIKTAN YANA OL Beslenmemde olduğu gibi cilt bakımı rutinimde de paketli ürünlerden uzak duruyorum. Yüzümü keçi sütü sabunu ile temizliyor, organik gül suyu ve nemlendirici uyguluyorum.

BEDENİNİ UYANDIR Bir bardak su ve bağışıklık güçlendirici özelliği olan bir tatlı kaşığı çörekotu yağı ile bedenimi uyandırıyorum. Suyumu içtikten sonra, bel-boyun ve sırt ağrıları yaşamamak için yaklaşık dokuz dakikalık bir esneme programı uyguluyorum. Kıyafetlerimi bir gece önceden hazırladığım için giyinmem kısa sürüyor. Makyajımı ofiste yapmayı tercih ediyorum. Özel günler dışında fondöten kullanmıyorum. Eyeliner, rimel ve göz altı kapatıcısı, olmazsa olmazlarım.

KAHVALTISIZ ASLA Haftada beş gün yumurtalı kahvaltı (1 yumurta ile yaptığım dereotlu ve maydanozlu omlet, yanında 5-6 yeşil zeytin, domates, salatalık, süzme peynir ve 1 dilim ekşi mayalı tahıllı ekmek) iki gün ise yulaf ezmesi ve taze meyveli kahvaltı (1 kâse ev yapımı yoğurt içine 2 çorba kaşığı kadar yulaf ezmesi, 1 avuç kırmızı meyve, toz tarçın ve ham kakao) tercih ediyorum. Kahvaltıda bir bardak siyah çay içmeyi severim. Kahvaltıdan bir-iki saat sonra ise bir fincan sade Türk kahvesinin yanında bir hurmaya bayılıyorum.

BOL BOL SU İÇ Güne başlarken masamdaki su şişem de hazırdır. Şişemi gün içinde tazeliyor ve yaklaşık 2 litre su içiyorum. Hayatımın her alanında doğallıktan vazgeçmemeyi savunuyorum ve güne nasıl başlarsam öyle geçeceğine inanıyorum.”

