Diyet Yaparken Kullanılması Gereken En Etkili 5 Supplement





Diyet dönemi, kadınların en zorlandığı dönemlerden biri olmuştur. Fazla kilolardan yaza kadar kurtulmak, hamilelik sonrası kiloları vermek, basen ve kalça eritmek, göbek eritmek derken sürekli bir diyet halinde olma durumu söz konusudur.

Diyet, doğru kalorileri ve doğru besinleri alıp doğru şekilde egzersiz yaparak uygulanmalıdır. Diyet yaparken, egzersiz yapmak daima diyetin verimini arttıracaktır.

Çeşitli amaçlar için yapılan diyetler, kadınların büyük çoğunluğu için kolaydır. Çünkü büyük bir kas kütlesini muhafaza ederek kilo vermek yerine, toplam vücut ağırlığını düşürmek çoğu kadının kabul edebildiği bir durumdur. Yani yağ yakmak yerine kilo vermeyi tercih edebilirler. Bu nedenle büyük bir kalori açığı oluşturmak da iş görebilir.

Kalori açığı, yakılan kalorinin tüketilen kalorilerden fazla olmasıyla mümkündür. Bu az yemek yiyerek, bol miktarda egzersiz yaparak veya ikisini de bir arada yaparak mümkündür. Kalori açığı miktarı kas kaybı kaygısı olmayacağı için açlık hissini zorlamayana kadar arttırılabilir. Açlık hissini azaltmayı sağlamanın yanı sıra, diyet yaparak zayıflamaya katkıda bulunabilecek takviyelere de yer verilebilir.

Alınacak ek takviye bu sürece katkı sağlayacaktır. Diyet yaparken daha verimli sonuçlar almak adına bazı takviyeler tercih edilebilir.

Yağları enerji kaynağı olarak kullanmaya yardımcı amino asit olan l-karnitin; açlık hissini azaltarak ve metabolizmayı hızlandırarak yağ yakımına katkıda bulunan CLA, bu takviyelerden en bilindik olanlarıdır.

Proteinin, diyet yaparken en önemli role sahip besinlerden olduğunun ise üzerinde çok durulmaz. Ancak protein metabolizmayı hızlandırıcı etkisi, az kalorili oluşu ve kas yapmaya yardımcı oluşu sebebiyle diyet döneminde kesinlikle normalden fazla tüketilmelidir. Az kalorili olan bir besin olmasına rağmen, izole protein tozu formunda bulunan takviyeler çok çok daha az kalorilidir. Bu nedenle izole protein tozları da kadınların diyet döneminde tercih edebileceği takviyelerdendir.

Diyet yaparken arada sırada canınızın çikolata çekmesi ihtimalini de düşünerek, şeker ve karbonhidrat içermeyen, yine de lezzetini koruyan bir protein takviyesine de sizler için yer veren Supplementler.com uzmanları, diyet yaparken kullanabileceğiniz en iyi takviyeleri sizler için listeledi.

5) Grenade Carb Killa Protein Bar 60 Gram 12 Adet

Grenade Carb Killa Özellikleri

Fiyat: 120 TL

Toplam Gramaj: 720 gram

Servis Sayısı: 12

Servis Başı Fiyatı: 10 TL

Tüketicilerin Tercih Etme Nedenleri

Kas gelişimini destekleyen ve sizi tok tutmaya yardımcı yoğun protein içeriği.

Tatlı ihtiyacınız için beyaz çikolatalı ve kurabiye aromalı lezzetli seçenekleri.

6 gram lif içeriği ile diyet döneminin önemli besinlerinden birine sahip olması.

Tüketici Yorumları

“Diyet dönemlerinin en zor anı tatlı krizini durdurmak oluyor. Ben bu protein barı tatlı istediğim zaman severek yiyorum.”

“Lif oranı tokluk hissini uzatmaya yardımcı oluyor.”

Grenade Carb Killa Protein Bar hakkında daha fazla bilgi edinin.

4) Nutrade Premium Isolate Protein 2100 Gram

Nutrade Premium Isolate Protein Özellikleri

Fiyat: 319 TL

Toplam Gramaj: 2100 gram

Servis Sayısı: 70

Servis Başı Fiyatı: 4,56 TL

Tüketicilerin Tercih Etme Nedenleri

0 şeker ve 0’a yakın yağ oranlarına sahip olması.

Tamamı izole proteinden üretilmiş olup laktoz intoleransına sahip kişilerin tüketiminde kolaylık sağlaması.

Yüksek oranda BCAA ve Glutamin destekleriyle geliştirilmiş güçlü formül.

Tüketici Yorumları

“BCAA ve glutamin desteğini de karşılamamı sağlayan pratik ve başarılı ürün.”

“İzole protein tercihlerim içinde 1 numara diyebilirim.”

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3) Isopure Zero Carb Whey Protein 2000 Gram

Isopure Zero Carb Whey Protein Özellikleri

Fiyat: 279 TL

Toplam Gramaj: 2000 gram

Servis Sayısı: 66

Servis Başı Fiyatı: 4,23 TL

Tüketicilerin Tercih Etme Nedenleri

%84 oranında kaliteli protein içeriği.

Farklı damak tatlarına uygun seçenekler: çilekli, çikolatalı muzlu ve çikolatalı protein tozu.

Yapay tatlandırıcı aspartam içermemesi ve şeker oranının 0’a yakın olması.

Tüketici Yorumları

“Şeker ve tatlandırıcı sevmeyenler için birebir.”

“Etki konusunda çok başarılı. Yağ yakımıma destek olduğunu birkaç hafta içerisinde gördüm.”

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2) Hardline CLA One (2400 Miligram CLA) 100 Jel Kapsül

Hardline CLA One Özellikleri

Fiyat: 89 TL

Toplam Gramaj: 2400 gram

Servis Sayısı: 100

Servis Başı Fiyatı: 0,89 TL

Tüketicilerin Tercih Etme Nedenleri

Kaliteli hammaddeye sahip olması.

Aspir yağından elde edilen 800 mg yüksek CLA oranı.

Fiyat performans dengesinin iyi olması.

Tüketici Yorumları

“CLA’nın yağ yakıcı özelliğini L-karnitin de kullanarak geliştirdim. Size de tavsiye ederim.”

“Hem performansı hem de fiyatı hızla kilo vermek istediğiniz zaman sizin için ideal seçim olacak.”

Hardline CLA One hakkında daha fazla bilgi edinin.

1) Weider L-Carnitine Liquid 2500 Miligram 20 Ampul

Weider L-Carnitine Liquid Özellikleri

Fiyat: 159 TL

Toplam Gramaj: 2500 gram

Servis Sayısı: 20

Servis Başı Fiyatı: 7,95 TL

Tüketicilerin Tercih Etme Nedenleri

İçeriğindeki ekstra C vitamini desteği ile bağışıklık sisteminizin güçlenmesine yardımcı olur.

Besinlerin egzersiz sırasında enerjiye dönüşmesini hızlandıran L-karnitin yoğunluğu.

Dünyanın en kaliteli l-karnitin hammaddesi olan Carnipure hammaddesinin kullanılıyor olması.

Tüketici Yorumları

“Antrenman öncesi düzenli olarak kullanıyorum. İyi oranda yağ yakımına destek olduğunu düşünüyorum.”

“Antrenman yaparken etkisini anında göreceksiniz, bol bol su içmeniz de gerektirecek başarılı ürün.”

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