DİYET YAPARKEN EKMEĞİ KESME!





Diyet yaparken genelde ekmeği kesmen gerektiği söylenir. Ancak günümüzde pek çok çeşidi bulunan ekmeği, doğru seçimler yaparak diyetinin vazgeçilmez bir parçası haline getirebilirsin.

Karbonhidrat ve ekmek tüketiminin sınırlandırıldığı diyetler, kilo vermek için sıkça başvurulan yöntemler arasında gösteriliyor. Özellikle rafine karbonhidrat ve basit şekerler, yüksek glisemik indekse (GI) sahip oldukları için kan şekerini aniden yükselterek bir süre sonra acıkmaya yol açıyor. Bu da diyet sürecinin zorlaşmasına ve hatta aksamasına sebep oluyor.

Diyetisyen Banu Kazanç, diyet süreçlerinde tüketimi kesilen karbonhidratların, vücudumuzda pek çok önemli görevi olduğunu hatırlatıyor: “Kan glukozunu ayarlayan ve beynin glukoz ihtiyacını karşılayan karbonhidratlar yetersiz düzeyde alınırsa, beyin ihtiyacı olan şekeri bulamaz ve gerekli miktarı kas dokusundan kullanmaya başlar. Bu da kişide kas kaybına yol açar. Ayrıca karbonhidratlar, konsantrasyonu korumak ve daha iyi bir ruh hali sağlayan serotonin üretimi için de kritik önem taşır…”

Hangi ekmekler tüketilmeli?

Kazanç, “Diyet süreçlerinde tüketimi ilk sınırlanan karbonhidratlardan olan ekmek, doğru tercihler yapıldığı takdirde hayatınızdan çıkmak zorunda değil” diyor ve ekliyor;

“Günümüzde pek çok ekmek alternatifi mevcut. Örneğin kepekli tahıllar sağlıklı bir diyetin önemli bir parçası olacaktır. Ayrıca çavdarlı, yulaflı, tam tahıllı, keten tohumlu, ruşeymli, zeytinli-cevizli, mayasız, mısır ekmeği de yine diyet süreçlerinde hem lezzet hem de karbonhidrat ihtiyacınızı sağlıklı bir biçimde karşılayacaktır. Özellikle tam tahıllı ekmekler, tiamin, riboflavin, niasin ve folat gibi B grubu vitaminler açısından zengin olmakla birlikte, bu vitaminlerden tiamin, beynin ihtiyacı olan enerji üretimi için de önemli rol oynar. Tam tahıllı ekmekler yoğun lif, demir, magnezyum ve selenyum içeriği ile de öne çıkıyor.”

Kalp hastalıkları ve diyabet riskini ekmek yiyerek azaltmak mümkün

“Kepeği ayrılmadan hazırlanan tahıl ürünleri, kalp hastalıkları, yüksek tansiyon ve diyabet gibi kronik hastalıklara yakalanma riskini zayıflatıyor” diyen Banu Kazanç, ekmek tüketiminde dikkat edilmesi gereken noktaları şöyle işaret ediyor: