Beyninde diyet yapmayı ve kilo vermeyi engelleyen “birileri” olabilir mi?

Kilo vermek için diyet yapmayı denediysen, az yemek yediğin günlerin ne kadar da zorlu olduğunu biliyorsundur. Yeni yapılan bir araştırmaya göre bu zorluğun ve mutsuzluğun sebebi, beynindeki bir grup nöron olabilir.

Aç olma hissinin yarattığı sıkıntılar ortada. Howard Hughes Medical Institute’den araştırmacı Scott Sternson, eğer açlık ve susuzluk hissi sinirlerini bozmuyorsa, su ve yemek sağlama konusunda risk almaya daha az meyilli olduğunu belirtiyor.

Sternson ve çalışma arkadaşları, kilo veren kobayların beyinlerinde AGRP nöronları olarak adlandırılan bir grup nöronun tetiklenerek memnuniyetsizlik ve negatif duyguları artırdığını buldular. Sternson’a göre aynı zamanda, insan beyninde, açlıktan kaynaklanan sinirli olma haline ait bir grup nöron barınıyor.

Açlığın çok da iyi duygular yaratmayacağı ortada. Ancak Sternson’un araştırması, bu konuda yapılmış ilk araştırmalar arasında. Ona göre AGRP nöronları beyinde uyku ve açlığı düzenleyen merkezler içerisinde bulunuyor. Fareler üzerinde yapılan deneylerde AGRP nöronları durdurulduğunda, farelerin yemek tercihleri tamamen kontrol altına alınabilmiş; hatta gezinmeyi sevdikleri yerler bile manipüle edilebilmiş.

Araştırmacılara göre, insanlarda AGRP nöronlarını devre dışı bırakabilecek bir ilaç bulunabilirse, kilo verme meselesi oldukça kolaylaşabilir. Bu şekilde insanın sağlıksız beslenme alışkanlıkları da tamamen kontrol altına alınabilecek.