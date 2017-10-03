DİYET LİSTELERİNİN VAZGEÇİLMEZİ, ÜSTELİK DÜŞÜK KALORİLİ





Hem tadı hem de sağlık açsısından faydaları ile özellikle Avrupa ülkelerinde popüler olarak tüketilen Yıldız Meyvesi, bulaşıcı hastalıklara karşı vücut direncini artırırken, düşük kalorili olması nedeniyle diyet listelerinin vazgeçilmezleri arasında yer alıyor.

Uzak Doğu’nun egzotik tatlarından, tatlı – ekşi aromalı olan ve Karambola adıyla da bilinen Yıldız Meyvesi, doğal antioksidan özelliği ile hastalıklara karşı vücut direncini artırarak soğuk kış günlerinin en büyük destekçisi olarak karşımıza çıkıyor. Yıldız Meyvesi, kış mevsiminde hem formunu korumak isteyenlerin hem de diyetisyenlerin listesinde ilk sırada yer alıyor. Yıldız Meyvesi’nin 100 gramında 31 kalori bulunuyor.

Kötü kolestrol düşmanı

Sağlıklı Beslenme ve Diyet Uzmanı Taylan Kümeli, düşük kalorili Yıldız Meyvesi’nin temel besin maddeleri, antioksidanlar ve sağlık için gerekli olan vitaminlerin çoğunun içeriğinde bulunması nedeniyle sağlık açısından zengin bir meyve olduğunun altını çiziyor. Lif açısından da zengin olan Yıldız Meyvesi’nin, kolon kanserine karşı da koruma sağladığını vurgulayan Kümeli, kötü kolestrol olarak bilinen LDL’nin de bağırsaklarda emilmesini önlemeye yardımcı olduğunu ifade ediyor. Vücudun günlük C vitamini ihtiyacının yüzde 57’sini karşıladığını da kaydeden Kümeli, Yıldız Meyvesi’nin bulaşıcı hastalıklara karşı vücudun direnç geliştirmesine yardımcı olduğunu vurguluyor.

