Diyarbakırlı 450 fit kadın bir arada…

b-fit Kadınların Spor ve Yaşam Merkezi’nin 7 hissedarı, Diyarbakır’da b-fit kadınlarıyla bir araya geldi.

Diyarbakır’da 3 merkez sahibi Mehtap Yakut Bağırmaz, 8. Yılını 450 b-fit kadınıyla birlikte coşkuyla kutlarken; b-fit ortakları, hem Diyarbakır Otogar merkezinin açılışına hem de Diyarbakır b-fit’in 8. Yıl etkinliğine eşlik etti.

Her mahalleye bir b-fit hayaliyle 12 yıl önce yola çıkan b-fit, Diyarbakır’da 8 merkeze ulaştı.

Kadın erkek eşitsizliği meselesini dert edip franchise iş modelini kadın üzerine kuran b-fit ile, kadınlar kendi işinin sahibi oluyor. Kadın girişimciliğini destekleyerek ve kadınlara istihdam yaratma yoluyla kadının ekonomik hayattaki gücünü artırmayı hedefleyen b-fit, toplumsal misyonu olan bir sosyal girişim şirketidir. Daha fazla kadının kendi işinin sahibi olması ve girişimciliğe adım atması için, sertifikalı Girişimcilik Seminerleri başlatan b-fit, Diyarbakır bacağında da 3 ayrı girişimcilik semineri düzenledi.

Öte yandan, çalışma yaşamında kadın-erkek eşitliğine katkıda bulunmaya yönelik Bedriye Hülya tarafından geliştirilen ve b-fit tarafından yürütülen Bizbizze Kadınlar için Fikir ve Destek Ünitesi, bu yıl İstanbul’da pilot çalışmasını yaparak 300 kadına hizmet verdi. 2018’de Diyarbakır’da kuracağı merkezle yoluna devam edecek Bizbizze, kadınlara eğitim, koçluk, mentorluk, danışmanlık hizmetleri vererek kadınların sosyo-ekonomik yaşama aktif katılımını sağlıyor.

b-fit, Türkiye’nin ilk ve en yaygın kadınlara özel spor ve yaşam merkezi markasıdır ve bugün tüm Türkiye’de 50 ilde 200’ü aşkın merkezi ile 500 bin kadına hizmet vermektedir.

b-fit’in en önemli özelliği bir spor merkezindense bir kadın merkezi olması ve her b-fit’in mahallenin odak noktasında durarak kadının sosyal yaşam için de farklı aktivitelerle desteklendiği bir yer olmasıdır. Bugüne kadar kadına ait konulardan, sanata, eğitimden, geziye 10 binlerce aktivite yapılmış ve yapılmaktadır. Dolayısıyla sadece üyeler değil, onların yakınları, aileleri, mahallenin ihtiyaç sahipleri de b-fit girişiminden fayda sağlamaktadır.

b-fit; her yaştan ve her gelir grubundan kadının daha sağlıklı ve mutlu yaşaması için hizmet verir. Bunun için Türkiye’nin her yerinde aynı kalitedeki hizmeti en ekonomik şartlarda sunar.

b-fit, her mahalleye bir b-fit açılana kadar sadece kadınlara franchising vermeye devam ederek, büyümeye devam ediyor.

b-fit A.Ş. 2016 yılında bir ilk yapıp, ilk hisse satışını gerçekleştirerek b-fit girişimcisi 3 kadının şirkete hissedar olmasını sağladı. 2017 yılında da ilk kar payını dağıttı. Bugün 7 hissedara ulaşan b-fit, gelecekte daha fazla b-fit girişimcisinin hissedar olmasını hedefliyor.

b-fit’in kurucu ortaklarından Bedriye Hülya ve Aslı Olgun ve diğer hissedarlar Diana Denise Noonan Tekdağ, Burçin Sabahyıldızı, Mehtap Yakut Bağırmaz, Nevin Beydoğan, Ayşe Bercis Boran ile bugün 7 ortak olarak şirketi yönetiyor.