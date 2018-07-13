DİYABETİN VARSA DİKKAT!





Yazın, özellikle tatilde çıplak ayakla gezmeyi herkes çok sever. Ancak diyabetliysen ve ayaklarda sinir harabiyeti başlamışsa batan bir şeyi ya da yanığı hissedemeyebilirsin.

Prof. Dr. Serpil Salman, diyabetin her zaman kontrol altında tutulması gereken bir hastalık olduğunu ve diyabet (şeker) gibi kronik hastalığı olanların ayak sağlığı için tatilde de dikkatli olması gerektiğini söylüyor.

Ayakkabı seçimine dikkat et: Yazın terlik, açık ayakkabı kullanımı artar. Ayakkabı seçimini doğru olmalı, yumuşak, deri ayakkabı tercih edilmelidir. Parmak arası terlikler bu bölgeyi tahriş edebilir, yaraya neden olabilir.

Diyabetlilerin, özellikle de ayaklarında duyu kaybı gelişmiş olanların kesinlikle çıplak ayakla dolaşmamaları gerekir. Bazen çok kolay çıkabilen bir terlik veya ayakkabı giyildiğinde hasta durumu fark etmeyip batan bir şeyi ya da ayağın yandığını hissedemeyebilir. Bu durum iyileşmesi çok güç yaralara neden olur.

Ayakkabı uygun değilse sandalet tercih et: Ayakta his kaybı (nöropati) varsa ve terlik giyiyorsan ayağından çıktığını fark etmeyebilirsin. Ya da fark etmesen bile kalabalık ortamlarda bu durumu kontrol edemeyip çivi, sivri çakıl, ya da aşırı sıcak olan bir yere basmak zorunda kalabilirsin. Bu nedenle ayakkabı giymek uygun değilse bile sandalet tercih etmelisin.

Her akşam ayak tabanlarını kontrol et: Özellikle kumsal gibi sıcak ve batıcı-sivri şeyler içerebilecek zemine çıplak ayakla basma. Ayaklarını koru. Her akşam ayak tabanlarını bir ayna yardımı ile kontrol et.

Ilık suyla yıkayıp iyice kurula: Her gece yatmadan önce ayağını ılık suyla yıkamalı ve parmak araları dahil olmak üzere iyice kurulamalı, ayak tabanlarını yaralanma, nasıl oluşumu bakımından gözden geçirmelisin. Ayak kuruluğunu önlemek için parmak araları haricinde ayağınıza nemlendirici bir losyon sürmelisin. Ayaklarda his kaybı varsa kullanacağın suyun sıcaklığını önce dirseğinle kontrol etmelisin.

