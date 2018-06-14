DİYABETE SAVAŞ AÇ





Diyabete savaş açan besinlerden bahsedelim mi?

YOĞURT

Sütün ve süt ürünlerinin proteini seni tok tutuyor. 2017 yılında bir araştırma analizi yayınlayan Çinli araştırmacılar, bu yüzden olsa gerek tip 2 diyabetle de savaştığına inanıyor. Bir neden daha: 2015’te Medicina’da yayınlanan bir inceleme de yoğurtta bulunan probiyotiklerin kan şekerini düzenlemeye yardımcı olduğunu söylüyor.

Sade yoğurda bir veya iki kaşık dolusu kuru üzüm veya bitter çikolata rendesi çok yakışır. Bizden söylemesi, senden denemesi!

SARI ÜZÜM KURUSU

İspanya’da 2017 yılında yapılan bir çalışmaya göre, günde herhangi bir kuru meyveden 90 g tüketmek tip 2 diyabet riskini düşürebiliyor. Suyunun kurumuş olması meyvenin içindeki faydalı özlerin korunmasını sağlıyor. Üzümdeki quersetin adlı antienflamatuvar besin öğesi de bunlardan biri.

En kolay tatlıyı yap: Bir kaşık dolusu yer fıstığı ezmesini küçük bir kâseye koy, üzerine biraz kuru üzüm serpiştir, tarçın serp ve tadını çıkar.

BİTTER ÇİKOLATA

Evet, çikolata. 2015 yılında, İtalyan araştırmacılar, bitter çikolatada bulunan bir tür antioksidan olan kakao flavanoidlerinin insülin direcini durdurmaya yardım ettiğini buldular. Dahası, bu flavanoidlerin kalp hastalıklarını da önlediği bulundu. Bir taşla iki kuş!

Seni yine de uyaralım: Abartma. Çikolata hâlâ yüksek kalorili. Sütlü yerine bitter çikolata tüketmek, tatlı isteğini dizginlemene yardımcı olur. Biz Lindt Excellence Dark % 85 Kakaolu Çikolata’yı seviyoruz. Senin bu konudaki tercihin ne?

BÖRÜLCE

Mercimek, nohut, fasulyeler ve börülceler en yakın arkadaşlarındır. 2017’de İspanya’da yapılan bir araştırma, haftada yaklaşık 250 g baklagil tüketen kişilerin diyabet riskinin, çok az miktarda tüketenlere oranla yüzde 35 daha düşük olduğunu buldu. Baklagillerin lif değeri yüksektir, bu sayede kan şekeri değerini düzenlerler.

Sadece yarım porsiyon ekmek veya pirinç pilavını baklagillerle değiştirmek bile riskini düşürmeye yetecektir. Sos veya çorbalara katmayı da deneyebilirsin.

TURP

Bu kök sebze beta-karoten bakımından zengin ve bu pigment vücutta A vitaminine dönüşüyor. Hollanda’da yakın zamanda yapılan bir araştırma, A vitamini bakımından zengin bir beslenme planı olan kişilerin tip 2 diyabete yakalanma risklerinin de düşük olduğunu buldu.

Beta karoteni patates yerine turptan al. Çiğ çiğ salatalara rendeleyebilir, haşlayıp tereyağı ve sarımsakla püre yapabilirsin. İstersen küp şeklinde doğra, 220 dereceye ayarlı fırında 35-45 dk pişir.



