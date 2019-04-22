Kanda glikoz miktarının yüksekliği ve doku tarafından kullanılamaması, glikozun zaman içinde damar duvarlarında harabiyet oluşturmasına yol açıyor. Bu diyabet tablosu, damar sertliğinin yanı sıra pek çok organı etkileyen rahatsızlıklara da yol açıyor.

Op. Dr. Mehdi Zengin, bir “damar hastalığı“ olarak kabul edilen diyabetin neden olduğu kalp ve damar problemleri hakkında bilgi verdi.

Kalp damar sağlığı açısından önemli bir risk faktörü

Diyabet toplumda hızla yaygınlaşmakta ve her 3 erişkinden birini etkilemektedir. Türkiye’de yaklaşık 10 milyon diyabet hastası bulunmakta ve diyabet gelişimi açısından risk grubunda olanların da bu sayıya ulaşması beklenmektedir. Diyabet neden olabileceği organ hasarlarının yanı sıra kalp ve damar problemlerinin de en önemli nedenleri arasında yer almaktadır. Şeker hastalarının %65’inin yaşam kaybı, kalp ve damar hastalıklarına bağlı olarak gelişmektedir. Diyabet tanısı almış hastaların kan şekerlerini normal seviyede tutabilmeleri için ilaç ya da insülin tedavisi altında olmaları gerekir. Ancak buna rağmen bile bu hasta grubunun düzenli aralıklarla damar sağlığı için bir uzman kontrolünde olmaları büyük önem taşımaktadır.

Diyabetin neden olduğu hastalıklar

Diyabet, damar yapısını bozan ve bununla birlikte yalnızca kalp damar problemleri değil pek çok hastalığa da davetiye çıkaran bir hastalıktır. Kalbi besleyen damarlar tıkandığında enfarktüs, beyin damarları tıkandığında inme ve felç, böbrek damarları etkilendiğinde böbrek yetersizlikleri ve göz damarları zarar gördüğünde de göz içi kanama ile görme kayıpları ortaya çıkmaktadır.

Diyabete bağlı gelişen hastalıklar şunlardır;

Damar sertliği: Yüksek tansiyonun oluşmasına neden olur.

Koroner kalp hastalığı: Kalp damarlarının yaygın olarak tutulması ve kalp krizine neden olabilir.

Diyabetik kardiyomiyopati: Kalp kaslarında zayıflamaya ve kalp yetmezliğine yol açar.

İnme: Beyne giden damarların tutulması ani gelişen inme veya beyin kanaması sebebidir. Diyabeti olan hastaların ortalama %13’ünün (yaşı<65 olan ) bir felç atağı geçirdiği saptanmıştır.

Böbrek yetmezliği: Diyalize giren hastaların %35’i diyabet hastalarıdır. Diyabet ve böbrek yetmezliği ile diyalize giren hastalarda kalp damar hastalığı daha hızlı ilerler.

Damar sağlığı için 7 altın kurala dikkat et

1.Kiloluysan, düzenli beslenme ile kilo ver.

2.Dengeli ve düzenli beslen, özellikle Akdeniz mutfağını tercih et.

3.Glisemik indeksi yüksek olan şekerli ve yağlı gıdalardan uzak dur.

4.Günde 25-30 dakikalık yürüyüşler yap veya yüz.

5.Damar sağlığı için risk oluşturan; sigara, yüksek tansiyon ve kolesterol gibi faktörleri ortadan kaldırmaya çalış.

6.Stres varlığını kontrol altına almaya çalış.

7.Yılda en az 2 kez damar sağlığı kontrollerini yaptır.