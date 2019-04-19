Tüm kış boyunca içtiğin çay ve kahveler dişlerin üzerinde ufak izler bırakmış olabilir. Sen de bizden biriysen, daha mutlu ve sağlıklı gülüşler için değiştirmemiz gereken alışkanlıklarımıza göz atıyoruz.

Eskiden: “Diş fırçamı herhangi bir yere koyuyorum.”

Artık: “Temiz bir yerde kapalı ve kuru bir şekilde saklıyorum.”

Herkes, üç ayda bir (ya da her grip geçirdikten sonra) diş fırçası değiştirmemiz gerektiğini biliyor. Ancak eğer tuvaletin olduğu yerdeyse diş fırçanız, daha da erken değiştirmeniz gerektiğini biliyor muydunuz? Diş fırçası için en ideal ortam, tuvaletten uzakta ve kuru bir yerde saklamak.

Eskiden: “Dişlerimi günde bir kere fırçalıyorum.”

Artık: “Dişlerimi günde iki defa fırçalıyorum.”

Dişlerinizi günde bir kere fırçalamak, güzel bir başlangıç. Ancak aslında bir kere sabah, bir de akşam fırçalamak gerekiyor. Üstelik en az iki dakika boyunca… Daima sistematik bir şekilde fırçalayın. Böylece her fırçalayışınızda atladığınız yerler kalmaz.

Eskiden: “Gece atıştırmalarına bayılıyorum.”

Artık: “Uyumadan iki saat önce yemek yemeyi bıraktım.”

İyi bir uyku ve sağlıklı dişlere sahip olmak için akşam yemeğini erken yemeliyiz. Uyumaya gitmeden iki saat önce de yemek yemeyi kesmeliyiz. Yani artık yemek sonrası çikolatasına son veriyoruz! Bu durum, diş çürüklerinden ve aşınmalardan bizi koruyacaktır.

Eskiden: “Her aklıma geldiğinde diş ipi kullanıyorum.”

Artık: “Her gün dişlerimi fırçaladıktan sonra diş ipi kullanıyorum.”

Günde bir defa diş ipi kullanmak (genellikle akşamları) son derece önemli bir detay. Çünkü diş fırçanın ulaşamadığı yerleri temizlemeye yardımcı oluyor. Bu nedenle, diş ipi kullanırken diş etlerinin bulunduğu noktalara daha nazik davranın. Eğer aşındırırsan, iltihaplanmaya neden olabilirsin. Ayrıca yemekten hemen sonra diş ipi kullanmak, kötü nefes kokusunu da önler.

Eskiden: “Daha beyaz dişlere sahip olmak istiyorum.”

Artık: “Dişlerimin beyazlamasına yardımcı oluyorum.”

Dişlerinizi beyaz tutmanın en kolay yolu; üzerinde leke bırakabilecek yiyecek ve içeceklerden uzak durmaktır. Bunların başında; kahve, çay, şarap ve sigara geliyor. Profesyonel diş beyazlatma teknikleri de yardımcı olabilir tabii… Ancak, daha az kahve ve çay içerek, ya da hemen ardından su içerek engelleyebilirsiniz.

Eskiden: “Paketli atıştırmalıklara ve şekerlere bayılıyorum.”

Artık: “Dişlerimin sevdiği; doğal ve sağlıklı şeyler yiyorum.”

Eğer dedelerin şu anda yediğinizi görüp onun ne olduğunu anlamıyorsa, dişlerin için sağlıklı şeyler tüketmiyorsun demektir. İşlenmiş yiyecekler, asidik açıdan yüklüdür ve kaçınmak gerekir. Daha doğal ve sağlıklı yiyecekler, vitamin açısından zengin besinler tüketmeliyiz. Bu yiyecekler sayesinde daha sağlam diş ve çene yapısına sahip oluruz.