DİŞİNDE BEYAZ LEKELER Mİ VAR?

Bu hap bilgiyi de bir kenara not et. Dişlerini es geçme, onlar da sağlığının bir parçası, unutma…

Dişlerinin üzerinde parlak, tebeşir tozu gibi benekler mi görüyorsun? Bunlar yüksek ihtimalle beyaz leke lezyonu, yani diş minesine zarar veren plak oluşumları. Zamanında diş teli kullanmış olanların neredeyse yarısında bu lezyonlara rastlanıyor, sebebi ise dişler tel ile kaplıyken onları temizlemenin çok zor oluşu. Şanslısın ki kurtulmanın acısız bir yolu var: Rezin infiltrasyonu.

The Journal of the American Dental Association’da yayımlanan bir çalışmaya göre bu tedavi ile diş minesi yenileniyor ve leke görünümü en aza iniyor. Diş hekimine bu tedavi hakkında danışabilirsin.