Dişçi koltuğu korkusu ile baş etmenin yollarını açıklıyoruz.

O koltuğa oturma düşüncesi bile seni korkutuyorsa, sen de dentafobiden muzdarip olabilirsin. Diş Hekimi ve Protez Uzmanı Çağdaş Kışlaoğlu, bu sorunla mücadele edebilmen için öncelikle dentafobin olduğunu belirterek randevu almanı öneriyor. Eğer iğne fobin varsa, diş hekiminden randevu alırken bu durumdan ve korkularından kısaca bahset. İlk muayenede korkun üzerine konuşarak hekiminin danışmanlık yapmasına izin verebilir ve aranızda olan güven bağını arttırabilirsin. Eğer her şeye rağmen korkunu yenemiyorsan ve bu durum tedavi olmanı engelliyorsa, uzman bir psikolog ile görüşmenin vakti gelmiş olabilir