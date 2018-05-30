DİŞ HASSASİYETİNE DİKKAT!





Soğuk yiyecek ve içecekleri tüketirken dişlerde sızlama olması pek çok insanın ortak sorunu. Küçük bir sızlama ile başlayan diş hassasiyetlerinin tedavi edilmediği takdirde ciddi diş problemlerine yol açabildiğini biliyor muydun?

Dt. Aslı Tapan, diş hassasiyeti ve tedavisi hakkında bilgi veriyor…

Meyve ve dondurma yerken zorlanabilirsin

Dondurma, soğuk meyve gibi yiyeceklerin ya da içeceklerin tüketilmesi dişlerde, ani bir sızlamaya yol açıyorsa bu durum diş hassasiyetini işaret etmektedir. Diş hassasiyeti, hatalı diş fırçalama, çürükler ve diş eti problemleri gibi birçok nedenden kaynaklanıyor olabilir. Ağız bakım ürünleri ile geçici çözümler aramak yerine ve daha önemli problemlere yol açmadan hekim kontrolünde tedavi uygulanmalıdır. Diş hassasiyeti genellikle bir ağrı ile başlar; keskin, ani ve derin ağrılara neden olur. Bu ağrılar kişinin iş, sosyal yaşam kalitesini düşüren boyutlara ulaşabilmektedir. Diş etinin çekilmesi de diş hassasiyetine neden olmaktadır.

En yüksek hassasiyet çürüyen dişlerde olur

Zamanla dişi saran mikroorganizmalar ile dişler çürümeye başlar. En yüksek derecede hassasiyet algısı, çürük doku diş minesini tamamen harap ettiğinde görülmektedir. Çürüyen dişte, dentin açığa çıkması ile soğuk sıcak hassasiyeti artmaktadır. Kötü yapılmış ya da eskiyen dolgu ve protezlerin yeniden tedavi edilmesi diş hassasiyetlerinin önüne geçilmesini sağlayacaktır.

Diş gıcırdatma dişleri daha hassas hale getirir

Gün içerisinde ya da uyurken diş gıcırdatma ve sıkma ile birbirine sürtünen dişlerin mine tabakasında aşınma meydana gelir. Bu aşınmada zamanla diş hassasiyeti oluşuma neden olur. Bu alışkanlıklar ile dişlerin, diş etine bakan kısımlarında aşınmalar gözle görülebilir derecede oluşabilir. Eğer diş sıkma alışkanlığı varsa plak kullanımı önerilebilir.

Asitli içeceklere dikkat et!

Asitli içecek ve yiyeceklerin tüketilmesi de dişlerde aşınmaya ve sonrasında hassasiyetlere neden olabilmektedir. Dişlerin ağız içinde görünen kısmı, mine; yani koruyucu bir diş tabakasıyla çevrilidir. Asitli gıdalar bu tabakanın aşınmasını hızlandıran bir özelliğe sahiptir. Bunun için öncelikle asitli içeceklerden uzak durulmalıdır. Tüketilmeye devam ediliyorsa da asitli içeceklerden sonra dişleri fırçalama ya da diş dostu sakızlar çiğnenmesi gibi önlemler almak gerekir. Bu içecekleri tüketirken pipet kullanılması koruyucu olabilir.

Kontrolsüz beyazlatma işlemleri en önemli neden

Diş hekimi kontrolü dışında yapılan beyazlatma teknikleri, diş hassasiyeti yaşanmasının bir diğer sebebidir. Diş beyazlatan macun ve kitler fazla beyazlatıcı içermektedir. Bunun için hekim kontrolünde uygulanılması sağlıklıdır. Aksi takdirde bu dişlere faydadan çok diş hassasiyeti gibi problemler yaratarak zarar verecektir.

Diş hekimine gitmek için geç kalma

Eski dolgular, kırık ya da çatlak dişler, çürükler, diş eti çekilmeleri, diş erezyonları diş hassasiyetinin nedenleridir. Başta basit bir problem gibi görünse de önlem alınmadığı takdirde daha ciddi rahatsızlıklar ile birlikte ağız ve diş sağlığı tehlikeye girebilir. Dişlerde hassasiyet gözlendiğinde vakit kaybetmeden diş hekimine başvurmak ve hızlı ve etkili bir tedavi sağlanması için önemlidir. Hassasiyetin sıklığı ve şekli, tedavi seçeneklerini belirlemektedir. Bunun dışında kişinin de diş sağlığı için ağız ve diş bakımına özen göstermesi gerekir. Diş tabakasına zarar verilmemesi için yumuşak kıllı fırça kullanımı, hassasiyet giderici macunlar ve florlu diş bakım ürünlerinin düzenli kullanılması ile hassasiyet problemleri engellenebilir.

