DİŞ ETİNİN SAĞLIKLI OLDUĞUNU NASIL ANLARSIN?





Tüm ilgi bembeyaz dişlerinin üzerinde ama diş etinin rengi de tedavi edilmemiş bir enflamasyonun ipucunu verebilir. Diş etindeki enflamasyon kemiklerine bulaşarak diş kaybına varan hasarlara neden oluyor. Diş etinin i renk skalasında nereye düştüğüne iyi bak. Renk ne olursa olsun, her gün diş ipini aşağı ve yukarı hareket ettirerek kullanmak diş etini tahrip eden tartarın önüne geçmeni sağlıyor.

1-5

PEMBE TONLAR

Toz pembeden mercan rengine kadarki tüm tonlar beyaz tenliler için normal. Daha koyu tonları enfeksiyonun işareti olabiliyor.

6-9

ORTA TONLAR

Buğday ve koyu tenlilere rengini veren melanin pigmenti, diş etine de renk veriyor. Kahverengi olmadığı veya pembe benekler taşımadığı sürece her şey normal.

10-13

KIRMIZI ALARM!

Enflamasyondan kaynaklanan plak, diş eti çevresi ve altında birikebiliyor (renk değişimi kandan oluyor). En kısa sürede diş doktoruna görünmelisin.

