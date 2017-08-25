DİNLENMİŞ VE ZİNDE YOLA ÇIK!





Kurban Bayramı tatili bugün başlıyor. Araçlarıyla uzun yolculuğa çıkacakları uyaran uzmanlar, uykusuzluğun vücutta sarhoşluk etkisi yaptığına dikkat çekiyor. Yola zinde ve dinlenmiş çıkılması gerektiğinin altını çizen uzmanlar, “Yola çıkmadan mutlaka uykunu al. Vücudunda şişliklerin oluşmaması için de ortalama 4 saatte 500ml su tüket” tavsiyesinde bulunuyor.

Üsküdar Üniversitesi NPİSTANBUL Beyin Hastanesi’nden Nöroloji Uzmanı Yrd. Doç. Dr. Önder Kuzu, trafikte meydana gelen kazaların büyük bölümünün uykusuzluk sebebiyle yaşandığını söyledi.

Motorlu araç kullanırken ortaya çıkan uykusuzluğun sarhoş olmaya benzer şekilde etki oluşturabileceğini ifade eden Yrd. Doç. Dr. Önder Kuzu, “Otomobille yapılan uzun yolculuklarda sabah çok erken saatler veya gece yolculukları riskli olabilir. Uykusunu almış, zinde ve dinlenmiş olarak yola çıkmak kaza riskini azaltacaktır” dedi.

Beş önemli tavsiyeye kulak verin!

Yrd. Doç. Dr. Önder Kuzu, Kurban Bayramı’nı da içine alan 10 günlük tatilde uzun yolculuklara çıkacak araç sürücülerine şu tavsiyelerde bulundu:

– Uzun yola yalnız çıkmamaya özen göster.

– Yolculuk sırasında en ufak bir yorgunluk veya uyku belirtisi olduğunda mola ver.

-Molada kısa süreli şekerleme yap. Dinlenme sırasında çay, kahve gibi beyni uyarıcı içecekleri ölçülü olmak kaydıyla tüketebilirsin.

– Aracın içindeki ısıyı rahat edebilecek düzeyde tut, hava güneşliyse güneş gözlüğü kullan.

Yorgunluk belirtisi bu durumlara dikkat!

Yrd. Doç. Dr. Önder Kuzu, araç sürücüsünün yorgun ve uykusuz olduğunu gösteren belirtileri de şöyle sıraladı:

– Araç kullanırken gözlerin kapanması ve bireyin odaklanmasının kaybolması

– Araç kullanırken başın öne düşmesi

– Aralıksız esneme gelmesi

– Şeritler arasında zikzak çizme

– Trafik işaretlerini kaçırma

– Takip mesafesinin kısalması ve öndeki araçlara aşırı yaklaşma.

Yrd. Doç. Dr. Önder Kuzu, bu durumlar olduğunda kaza riskinin ileri derecede arttığına dikkat çekerek sürücülerin bu durumlarda dinlenmesini tavsiye etti.

Tuz azaltılıp su tüketimi artırılmalı

İçinde bulunduğumuz yaz aylarında sıvı kaybına dikkat çeken Üsküdar Üniversitesi NPİSTANBUL Beyin Hastanesi’nden Beslenme ve Diyet Uzmanı Dr. Gizem Köse, vücutta şişliklerin oluşmaması için ortalama 4 saatte bir 500ml sıvı alınması gerektiğini söyledi. Dr. Köse, “Kişi yolculuk tamamlandıktan sonra da sıvı tüketimine devam etmeli. Yoldan geldiğinizde dolaşım sisteminiz dengesini bulana kadar destek olmanız gerekir. Bunun için de tuz ve baharat tüketiminizi azaltıp, en az 1,5lt su içmeniz gerekiyor. Ayrıca et tükettikten sonra 1 bardak su veya maden suyu tüketmeniz etin sindirimini kolaylaştırıyor. Yemeklerden sonraki hazımsızlık hissiyatınızın ortadan kalkması için yine su tüketimi önem kazanıyor” dedi. Köse’nin, yolculuğa çıkacaklara diğer önerileri ise şöyle:

“Yolculuğun bir gün öncesinde tuz tüketimini azalt. Uzak yola çıkmadan önce dikkatin artması için mutlaka kahvaltı yap. Kahvaltıda yumurta tüketirseniz hem tok tutma süresi uzun olur hem de odaklanmana yardımcı olur. Ayrıca yanına taze meyve almayı ihmal etme. Bunu yola çıktıktan 2 saat sonra ara öğün olarak tüketebilirsin.”

