DİKKAT: INSTAGRAM KİLO ALDIRIYOR ÇÜNKÜ…





Birbirinden leziz pastalar, pizzalar, kocaman hamburgerler, ızgaralar… Birçok insan, yedikleri leziz yemekleri Instagram’da paylaşmaya bayılıyor. Bu durumun sen de farkındasın.

Mesele sadece insanların anlık mutluluklarını paylaşmalarından ibaret değil. Çünkü Instagram paylaşımları sayesinde birçok insan yeni restoranlar, yeni mekanlar ve ya da yeni şefler keşfediyor. Bazı fotoğraflar öyle kışkırtıcı ki, insanlar akıllarında bile yokken evlerine koşup bu yemekleri hazırlamaya koyuluyor. Fakat bunun abartılması sağlığına zarar verebilir.

2016 yılında Birleşik Krallık’ta yapılan bir araştırmada, görme alanı içerisine giren besinlerin, insanları aç olmasalar bile yemek yemeye ittiği ortaya konulmuş. Çalışmanın en ilginç kısmında ise, dijital olarak bu tarz fotoğraflara çok sık denk gelmenin, insanların daha sık acıkmasına sebep olduğu tespiti bulunuyor.

Okuduklarından gaza gelip sakın en yakın arkadaşını sırf sosyal medyada yemek paylaşıyor diye engelleme. İşin bu boyutu aklında bulunsun, yeter.

