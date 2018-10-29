DİKKAT DİKKAT: BEL ÇEVRESİNDEKİ YAĞLAR!



Belini en son ne zaman ölçtün? Eğer kilo problemin varsa, hemen eline bir mezura almanda ve ölçmende fayda var. Neden mi?

Hemen söyleyelim; bel bölgesinde biriken yağlar, iç organlara daha yakın olduğu için organların yağla kaplanmasına neden olabiliyor. Bu da metabolik açıdan artan risk demek. Kadınlarda bel çevresinin 80 cm’i geçmemesi gerekiyor. Eğer bel çevren bu rakamı geçiyorsa, öncelikle bir sağlık muayenesinden geçmelisin. Kalıcı ve sağlıklı kilo vermek için mutlaka uzman kontrolünde, sana özel bir zayıflama programını uygulaman gerektiğini unutma.

Kaynak: Acıbadem Ankara Hastanesi Beslenme ve Diyet Uzmanı Yasemin Bekmezci